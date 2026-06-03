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        Haberler Spor Futbol İtalya Napoli, Rasmus Hojlund'un bonservisini aldı

        Napoli, Rasmus Hojlund'un bonservisini aldı

        İtalyan ekibi Napoli, geride kalan sezonda kiralık olarak formasını giyen Danimarkalı forvet Rasmus Hojlund'un bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Haziran 2026 - 22:39 Güncelleme:
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        Napoli, Rasmus Hojlund'un bonservisini aldı!

        Geçen sezon Danimarkalı golcü Rasmus Hojlund'u kiralık olarak kadrosuna katan Napoli, başarılı futbolcunun bonservisini İngiliz temsilcisi Manchester United'dan alarak hücum hattını güçlendirdi.

        Napoli'den yapılan açıklamada, 23 yaşındaki Hojlund'un kalıcı transferinin gerçekleştirildiği belirtilirken sözleşme süresi hakkında bilgi verilmedi.

        Danimarkalı forvet, geçen sezon Napoli formasıyla tüm kulvarlarda 44 maçta 16 gol kaydetti.

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