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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

45 dakikalık resital! Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı

Beşiktaş'ın yıldızı Nathan Redmond, Fenerbahçe derbisine damga vuran isim oldu1 Takımı 1-0 gerideyken oyuna giren Redmond 3 asist 1 golle yıldızlaştı ve siyah-beyazlıların galibiyetinde başrolü oynadı

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  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Kadıköy'de Fenerbahçe karşısında tarihi bir galibiyet alırken geceye damga vuran isim ise Nathan Redmond oldu.

     

     
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    Derbi maçın ilk yarısı, sarı-lacivertlilerin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. Maçın kaderi ise devre arasında değişti.
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    Şenol Güneş devre arasında Ghezzal ve Amir Hadziahmetovic'i oyundan alırken sahaya Maxim ve Nathan Redmond'ı sürdü.

     

     
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    58. dakikada konuk ekip beraberlik golüne ulaştı. Sağ kanattan Redmond'un ortasına ön direkte iyi yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1.
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    62. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta sahada topu kapan Redmond'un ara pasını iyi değerlendiren Cenk Tosun, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu kalecinin sağından ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-2.
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    76. dakikada Beşiktaş'ta bu kez ikinci golün asistini yapan Redmond sahneye çıktı.
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    Orta sahadan aldığı topla ceza sahası yay önüne kadar çalımlarla kat eden Redmond, sert bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-3.
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    90+1. dakikada Redmond, Ferdi Kadıoğlu'ndan kazandığı topu Aboubakar'a gönderdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-4.
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    Maçın ardından açıklamalar yapan Redmond şunları söyledi:

    "10 kişi kaldığımız başka maçlar da oynadık. Benim görevim takıma yardımcı olmaktı. Böyle durumlarda her fırsatı değerlendirmek lazım. Ben de bunu yaptım."
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

    Cenk Tosunda mücadelenin ardından konuştu ve "İkinci yarıda çok iyi oynadık. Redmond'a, Mert Günok'a ve tüm takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Bugün çok çalıştık ve kazandık. 10 kişi kalınca koşmak ve mücadele etmek zorundaydık" ifadelerini kullandıç
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!
  • Nathan Redmond, Kadıköy'de şov yaptı: 45 dakikalık resital!

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