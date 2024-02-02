NBA ALL STAR KADROSU 2024

2024 NBA All-Star heyecanı için geri sayım başladı. NBA yıldızları 73. kez düzenlenecek organizasyonda buluşuyor. Milyonlarca kişi tarafından takip edilmesi beklenen organizasyon öncesinde NBA All-Star ilk 5 ve yedek isimler belli oldu. Houston Rockets forması giyen milli basketbolcumuz Alperen Şengün ise All Star kadrosuna seçilmedi. Peki, "NBA All-Star ne zaman, saat kaçta? NBA All-Star hangi kanalda yayınlanacak?" İşte detaylar...