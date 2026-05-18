        NBA'de konferans finali bileti alan son takım Cleveland Cavaliers oldu

        NBA'de konferans finali bileti alan son takım Cleveland Cavaliers oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 125-94 yenen ve seriyi 4-3 kazanan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı finaline yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Mayıs 2026 - 09:44
        Konferans finaline kalan son takım Cavaliers!

        Cleveland Cavaliers, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons'ı 125-94 yenerek seriyi 4-3'lük skorla kazandı ve Doğu Konferansı finaline yükselen son takım oldu.

        Little Caesars Arena'da oynanan maçta Cavaliers adına Donovan Mitchell 26 sayıyla en skorer isim olurken, Jarrett Allen ve Sam Merrill 23'er sayı kaydetti. Evan Mobley, 21 sayı, 12 ribauntla oynadı.

        Cavaliers, 2018'den bu yana ilk kez, tarihinde ise dokuzuncu kez konferans finaline yükseldi.

        Pistons'ta Daniss Jenkins 17, Cade Cunningham ve Duncan Robinson, 13'er sayılık performans sergiledi.

        Cavaliers ile New York Knicks arasındaki konferans finali serisinin ilk maçı 20 Mayıs Çarşamba gecesi oynanacak.

