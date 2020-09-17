Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Azerbaycan temsilcisi Neftçi Bakü ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Tarihinde ilk kez bir Azerbaycan ekibiyle rakip olan sarı-kırmızılılar alacağı galibiyetle hem 100. Avrupa zaferini yaşamak hem de Avrupa Ligi'nde gruplara bir adım daha yaklaşmak istiyor. Neftçi-Galatasaray maçını kazanan takım, adını 3. eleme tura yazdıracak. Turu geçen takım, 3. eleme turunda, Hırvatistan'ın Hajduk Split ekibiyle karşı karşıya gelecek.

NEFTÇİ BAKÜ: 0 - GALATASARAY: 1 (19' Diagne)

(İlk yarı oynanıyor...)

SAAT: 19.00

HAKEM: Kevin Clancy

STAT: Bakü Olimpiyat

YAYIN: Spor Smart

NEFTÇİ BAKÜ: Mammadov, Buludov, Mbodj, Stankovic, Krivotsyuk, Makhmudov, Mamadou, Narimanjahan, Alaskarov, Lawal, Ibara Doniama

YEDEKLER: Ibrahimov, Amirli, Alves de Souza, Abbasov, Yusifli, Bougrine, Tavares Dias

TEKNİK DİREKTÖR: Fizuli Mammadov

GALATASARAY: Fatih, Linnes, Luyindama, Marcao, Saracchi, Taylan, Belhanda, Ömer Bayram, Emre Kılınç, Babel, Diagne

YEDEKLER: Okan, Elabdellaoui, Falcao, Donk, Jimmy, Arda Turan, Feghouli

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

GALATASARAY SEZONA İYİ BAŞLADI

Geçen sezon mücadele ettiği 3 kulvarda da aradığını bulamayan Galatasaray, yeni sezona iyi başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle normalden geç başlayan Süper Lig'deki maçında sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK'yi 3-1 yendi.

Neftçi ise Azerbaycan Ligi'nde ilk haftada Sebail'i 2-1 yenerken, ikinci haftada Sumgayıt'a 2-0 mağlup oldu. Azerbaycan temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi 1. Eleme Turu'nda ise Kuzey Makedonya ekibi Shkupi'yi 2-1 mağlup ederek tur atlamıştı.

GALATASARAY SON İKİ ELEMEYİ GEÇEMEDİ!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 2 eleme turunu kendisine göre nispeten zayıf takımlara elenerek gruplara kalamadı.

Sarı-kırmızılı takım, 2010-2011 sezonunda UEFA Avrupa Ligi elemeri play-off turunda Ukrayna'nın Karpaty takımıyla 2 müsabakada da berabere kaldı ve gol averajıyla elendi.

Galatasaray, 2017-2018 sezonunda da UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda İsveç'i Östersunds takımı karşısında birer yenilgi ve beraberlik yaşadı ve organizasyonda grup aşamasına adını yazdıramadı.

AZERBAYCAN VE TÜRKİYE TAKIMLARI 5. RANDEVUDA

Neftçi-Galatasaray karşılaşması, Türkiye ve Azerbaycan takımları arasındaki 5. maç olacak.

Yarınki müsabakayla Neftçi ile kez bir Türkiye takımıyla resmi maçta karşı karşıya gelecek. Mücadele, Galatasaray açısından da ilk kez bir Azerbaycan takımıyla resmi maçta karşılaşma anlamına geliyor.

İki ülke takımları, daha önce 2 farklı eşleşmede 4 kez karşılaştı. 1994-1995 sezonunda Fenerbahçe, UEFA Kupası elemelerinde Azerbaycan'ın Turan takımıyla karşılaştı. Sarı-lacivertliler, 5-0 ve 2-0 kazandığı iki maçın ardından tur atlayan taraf oldu.

İki ülke takımlarının ikinci karşılaşması ise 2000-2001 sezonunda oldu. UEFA Kupası elemelerinde Antalyaspor ile Kepez'in eşleşmesinde 5-0 ve 2-0'lık skorlu galibiyetlerle Antalya temsilcisi turu geçti.

Türkiye ve Azerbaycan takımlarının daha önce yaptığı 4 maçta Türkiye takımları toplamda 14 gol atarken, rakiplerinin gol bulmasına izin vermedi.

SARI-KIRMIZILILARIN OYUNCU LİSTESİ

Sarı-kırmızılı ekipte yeni transferler Oğulcan Çağlayan ve Kerem Aktürkoğlu'nun yanı sıra Emre Akbaba, Ahmet Çalık, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Valentine Ozornwafor UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadı.

Galatasaray'ın Neftçi maçı için UEFA'ya gönderdiği oyuncu listesi şöyle:

Okan Kocuk, Fatih Öztürk, Şener Özbayraklı, Omar Elabdellaoui, Martin Linnes, Ryan Donk, Ömer Bayram, Christian Luyindama, Marcelo Saracchi, Marcao, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Oghenekaro Etebo, Jimmy Durmaz, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Ryan Babel, Radamel Falcao, Yunus Akgün, Arda Turan, Jesse Sekidika, Ali Yavuz Kol, Mbaye Diagne.

AVRUPA'DA SON 20 DEPLASMANDA GALİBİYET YOK

Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarında deplasmanda galibiyet elde edemiyor. Avrupa kupalarındaki son deplasman galibiyetini, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turunda Almanya'nın Schalke 04 takımıyla yaptığı maçta alan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 20 dış saha karşılaşmasından üstün ayrılamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu dönemdeki 20 deplasman mücadelesinde rakiplerine 16 kez yenilirken, 4 karşılaşmayı da beraberlikle tamamladı.

Galatasaray, galibiyet sevinci yaşayamadığı son 20 deplasman müsabakasında rakip fileleri sadece 9 kez havalandırabildi. Hücumdaki kısır görüntüsünün yanı sıra savunmada da zorlanan Galatasaray, 20 maçlık dönemde 49 kez rakip futbolcuların gol bulmasını önleyemedi.

DIŞ SAHADAKİ SON 8 MAÇTA GOLÜ YOK

Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda yaptığı son 8 müsabakada da gol atamadı.

Uluslararası organizasyonlardaki son deplasman golünü 2015-2016 sezonunda İtalya'nın Lazio takımıyla UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda yaptığı maçta kaydeden sarı-kırmızılı ekip, sonrasındaki 8 dış saha maçında fileleri havalandıramadı.

Sarı-kırmızılılar, gol atamadığı söz konusu müsabakalarda sırasıyla Östersunds'a 2-0, Porto'ya 1-0, Schalke 04 ve Lokomotiv Moskova'ya 2-0'lık skorlarla mağlup olurken, Benfica ve Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, son iki dış saha maçında ise Real Madrid'e 6-0, Paris Saint-Germain'e 5-0 kaybetti.

AVRUPA'DA MAZİSİNİ ARIYOR

Galatasaray, son dönemde Avrupa kupalarındaki kötü performansıyla dikkati çekiyor.

Türkiye'nin Avrupa kupalarındaki en başarılı takımı olan Galatasaray, son yıllarda mazisini arıyor. Müzesinde UEFA Kupası'nı ve UEFA Süper Kupa'yı bulunduran ve Avrupa kupalarında elde ettiği başarılarla ön plana çıkan sarı-kırmızılı ekip, eski günlerini özlüyor.

Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 2018-2019 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk maçında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yenerek elde eden sarı-kırmızılı takım, bu müsabakanın ardından yaptığı 13 maçta galibiyet alamadı.

Galatasaray, Lokomotiv Moskova galibiyetinin ardından aynı sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki 5 grup müsabakasında 1 beraberlik alıp 4 kez mağlup oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ardından UEFA Avrupa Ligi'nde iki karşılaşmaya çıkan Galatasaray, birer beraberlik ve yenilgiyle Avrupa defterini kapattı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon doğrudan gruplarda mücadele eden Galatasaray, 2 beraberlik, 4 yenilgiyle grup sonuncusu oldu ve Avrupa kupalarına veda etti.

SON 13 MAÇTA 4 GOL ATIP 24 GOL YEDİ

Galatasaray, Avrupa kupalarında galibiyet sevinci yaşayamadığı son 13 müsabakada hücum ve savunmadaki kötü performansıyla dikkati çekti.

Sarı-kırmızılı takım, galibiyet hasreti yaşadığı söz konusu 13 maçlık süreçte rakip fileleri 4 kez havalandırabilirken, kalesindeki 24 gole engel olamadı.

Galatasaray, son 13 maçı kapsayan periyotta 10 müsabakada hiç gol atamazken, kalesini sadece 3 karşılaşmada kapatabildi.