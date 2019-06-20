Netflix yeni abonelik ücreti ne kadar oldu? sorusu dizi ve film meraklıları tarafından araştırılmaya başlandı. Netflix kullanıcılarına yönelik aylık abone fiyatlarında zam yaptı. İşte Netflix yeni aylık abonelik fiyat listesi...

NETFLİX ÜCRETLERİ NE KADAR? 2019

Bilgisayara uyumlu televizyon, cep telefonu ve tablette izleyebileceğiniz Netflix'te yeni abonelik ücretlendirmeleri şöyle;

Öncelikle Netflix'e üye olmanız dahilinizde 30 gün boyunca ücretsiz kullanabileceksiniz. Deneme süreniz bitmeden üç gün önce size bir hatırlatma e-postası göndereceğiz. 19/3 tarihinden önce iptal ettiğinizde ücret ödemeyeceksiniz.

Temel: 17,99 TL

Standart: 29,99 TL

Özel: 41,99 TL

1- Netflix Basic Paket: Aynı anda sadece tek bir cihazın yayın izlemesine imkan veriyor. İçerikte standart çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 17,99 TL

2- Netflix Standart Paket: Aynı anda iki cihazdan yayın izleme olanağı mevcut. Ayrıca içeriklerde HD yayın (720p) çözünürlük sağlıyor. Ücreti ise aylık sadece 29,99 TL

3- Netflix Premium Paket: Aynı anda 4 cihaza kadar yayın izleme imkanı var. İçeriklerde HD ve Ultra HD (1080 / 4K) çözünürlük sağlıyor. Aylık ücreti ise sadece 41.99 TL.

Yapmanız gereken tek şey ise size uygun olan bir plan seçmeniz ve daha sonra üyelik sözleşmenizi tamamlamanız.