        Haberler Spor Basketbol NBA New York Knicks, Philadelphia 76ers'ı 4-0'la 'süpürdü'!

        New York Knicks, Philadelphia 76ers'ı 4-0'la 'süpürdü'!

        Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) Philadelphia 76ers'ı 144-114 mağlup ederek seriyi 4-0 kazanan New York Knicks, Doğu Konferansı'nda finale çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Mayıs 2026 - 10:47 Güncelleme:
        New York Knicks, 4-0'la konferans finalinde!

        New York Knicks, Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) Philadelphia 76ers'ı 144-114 yenerek seride durumu 4-0'a getirdi ve Doğu Konferansı'nda adını finale yazdırdı.

        Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta Knicks, 76ers potasına gönderdiği 25 üçlükle play-off rekorunu egale etti.

        Knicks'te sakatlanan OG Anunoby'nin yerine ilk 5'te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla en skorer isim olurken, Jalen Brunson 22 sayı, Josh Hart ve Karl-Anthony Towns ise 17'şer sayı üretti.

        76ers'ta ise Joel Embiid 24, Tyrese Maxey 17 sayıyla oynadı. 10 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 blok kaydetti.

        Üst üste iki sezondur konferans finaline yükselen Knicks, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.

        TIMBERWOLVES SERİYİ EŞİTLEDİ

        Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-109 yenerek seriyi 2-2 yaptı.

        Anthony Edwards'ın 36 sayıyla takımını sırtladığı mücadelede, Naz Reid 15 sayı, Rudy Gobert 13 ribaunt, 11 sayılık performans sergiledi.

        İkinci çeyreğin başında Naz Reid'in boynuna dirsek attığı gerekçesiyle Victor Wembanyama'nın ihraç edildiği Spurs'te, De'Aaron Fox ve Dylan Harper 24'er, Stephon Castle 20 sayıyla oynadı.

        İran'dan ABD'ye: Mantıksız taleplerde bulunmaya devam ediyor
        Togg'un CATL anlaşmasının şifreleri
        Almanya'da bir ilk: Anketlerde AfD ilk sırada
        Yargıtay maksilla parçasına dikkat çekti... Cesetler yok dişler konuştu!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Diş hekimi eşini çocuklarının yanında öldürdü! Karar açıklandı!
        'Uğur' getirdi, 'Can' verdi!
        Trump'ın İran çıkışı petrolü uçurdu
        Bitlis'ten Samsun'a 3 yeni halk plajı yolda
        Muhittin Böcek etkin pişmanlık başvurusu yaptı
        11 - 17 Mayıs haftalık burç yorumları
        ABD'den İstanbul'a uyuşturucu kargosu! Nefes kesen operasyon!
        "Duygusal gelgitler yaşadım"
        Topladığı taşlarla kendi sarayını yaptı
        Yakın arkadaşı tarafından dolandırıldı
        Hayvan pazarı savaş alanına döndü! 1 ölü, 13 yaralı var!
        Pişmanlık itirafı
        Amca, yeğenine kıydı! Bir inek uğruna...
        Arda, 20 yaşındaydı... Hayattan koparan promil!
        Tüketen mi kurtaran mı?
