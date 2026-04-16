        Haberler Spor Basketbol Kadınlar EuroLeague Nikolina Milic: Hedefimiz kupayı kazanmak!

        Nikolina Milic: Hedefimiz kupayı kazanmak!

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Nikolina Milic ile Gabby Williams, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonu öncesi açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16 Nisan 2026 - 11:29 Güncelleme:
        "Hedefimiz kupayı kazanmak!"

        Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Nikolina Milic ile Gabby Williams, FIBA Euroleague'de hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

        Sarı-lacivertliler, İspanya'nın Zaragoza kentinde düzenlenen 6'lı final organizasyonunda tarihinin 3. Avrupa kupası için yarın parkeye çıkacak. Fenerbahçe Opet, yarın yarı finalde ev sahibi ülke ekibi Spar Girona ile mücadele edecek.

        Nikolina ile Gabby, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, organizasyonda başarılı olacaklarına inandıklarını söylediler.

        Final etabına ulaşmış olduklarından dolayı mutlu olduğunu söyleyen Nikolina, "Fenerbahçe'de yer almak demek hedefinizin her zaman kupalar kazanmak olması demek. Başka seçeneğiniz yok. Türkiye liginde şampiyon olduk. Çok kutlama şansımız olmadı çünkü önümüzde sezonun en büyük kupası, Avrupa kupası var. Hedefimiz kupayı kazanmak. Avrupa'nın en büyük organizasyonunda yer almak her basketbolcunun hayalidir. Ayrıca kazanabilecek pozisyonda olmak çok özel bir durum. Daha önce bunu başardık. Tekrardan başarma şansımız da yüksek. Umarım başarmak için hazır olacağız. Yarı finalde rakibimizin hangi takım olacağına odaklanmamalıyız. Bunun hakkında konuşmuyoruz. Sadece kendimize odaklanıyoruz. Kendimizin en iyi versiyonunu ortaya koyabilmek ana hedefimiz." değerlendirmesinde bulundu.

        Bosna Hersek asıllı Sırp pivot, sarı-lacivertli taraftarların desteğinin sezon boyunca sürdüğünü belirterek şöyle konuştu:

        "Fenerbahçe ailesi çok özel. Taraftarımız bizim büyük bir parçamız. Bize ekstra güç veriyorlar, bu yüzden bizi desteklemelerine ihtiyacımız var. Sezon boyunca destekleri için teşekkür ediyorum ve şimdi İspanya'da desteğinize ihtiyacımız var. Gelemezseniz bile televizyondan bizlere destek olmayı unutmayın."

        GABBY WILLIAMS: HERKESİN ÖZ GÜVENİ ÇOK YÜKSEK

        ABD asıllı Fransız basketbolcu Gabby Williams, final etabı için takımın öz güveninin oldukça yüksek olduğunu vurguladı.

        Oynadıkları basketboldan memnun olduğunu söyleyen 29 yaşındaki oyuncu, "Breanna Stewart takımımıza katıldı. Bununla birlikte takım daha iyiye gidecektir. Onunla tekrardan aynı takımda oynamak için heyecanlıyım. Herkesin öz güveni çok yüksek. Sevgi'nin Türkiye ligi finalinde en değerli oyuncu seçildiğini görmek çok güzeldi. 6'lı finalde Sevgi'nin daha da öz güvenli oynayacağına eminim. Genel olarak süreç için çok heyecanlıyım. Hazırlıklarımız iyi gidiyor. Stewart bize iyi uyum sağladı. Lig şampiyonluğundan kazandığımız ivmeyle yüksek seviyede çalışmaya devam ettiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

        Gabby, final etabında hiçbir takımı küçümsememeleri gerektiğinin altını çizerek, "Geçen sene bunu yaşadık. Bir takımı normal sezonda mağlup edebiliyorsunuz ama finalde durum tamamen farklı olabiliyor. Bu yüzden iki takımla da hiç karşılaşmamışız gibi düşünüp yeni bir odakla sahaya çıkacağız. Hala final maçından yapmamız gerekenler var. Bu yüzden finali çok düşünmemeye çalışıyorum. Derbi finali keyifli olacaktır. Türk basketbolseverler Türk finali izlemekten keyif alacaktır." şeklinde görüş belirtti.

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da lisedeki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa'da lisedeki olaya ilişkin açıklamalarda bulundu

        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        Profilinde ABD'li katil var! Ayla öğretmen siper olmuş!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        11 Nisan'da katliamın planını yapmış!
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        Yurt genelinde okullarda güvenlik artırıldı
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        İçişleri ve Milli Eğitim bakanları 81 il valisiyle görüştü
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Şanlıurfa'daki lise saldırısında 18 gözaltı
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Inter'den Uğurcan Çakır hamlesi!
        Dünyada ilk yüze girdi
        Dünyada ilk yüze girdi
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Osimhen’den kritik maç öncesi "hazırım" mesajı!
        Konutta reel düşüş sürüyor
        Konutta reel düşüş sürüyor
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        "Stresli bir hayat yaşıyorum"
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        İran: Ateşkesin uzatılması lehimize değil
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        ABD-İran Savaşı'nda sırada ne var? Dört olası senaryo
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Trump 34 yıl sonra yapılacak görüşmeyi duyurdu
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        Arda Güler maç sonu çıldırdı!
        En etkili 100 kişi seçildi
        En etkili 100 kişi seçildi
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Araç uyarı ışıkları ne anlatıyor?
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        Anne toprağa gömülü, oğlu vurulmuş halde bulundu!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        O çizginin sebebi bakın neymiş!
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        2 bölgeye çığ, 2 bölgeye toz taşınımı uyarısı
        Altın fiyatları yükselişte
        Altın fiyatları yükselişte