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Nisan ayı ücretli çalışan istatistikleri açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) nisan ayı ücretli çalışan istatistiklerini açıkladı. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17.1, aylık YÜZDE 1,4 arttı

Nisan ayı ücretli çalışan istatistikleri açıklandı
HABERTURK.COM

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %17,1 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 11 milyon 482 bin 516 kişi iken, 2021 yılı Nisan ayında 13 milyon 443 bin 707 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe %16, inşaat sektöründe %45,6 ve ticaret-hizmet sektöründe %13 arttı.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI AYLIK YÜZDE 1.4 ARTTI


Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2021 Nisan ayında bir önceki aya göre %1,4 arttı.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2021 yılı Nisan ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe %1,2, inşaat sektöründe %6 ve ticaret-hizmet sektöründe %0,6 arttı.

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