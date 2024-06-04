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        Haberler Spor Tenis Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'tan çekildi - Tenis Haberleri

        Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'tan çekildi

        Erkeklerin 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic, sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle Roland Garros turnuvasından çekildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.06.2024 - 18:35 Güncelleme: 04.06.2024 - 18:35
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        Djokovic, Roland Garros'tan çekildi!
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        Erkeklerin 1 numaralı Sırp raketi Novak Djokovic, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

        Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan Novak Djokovic havlu atmak zorunda kaldı.

        Sırp tenisçi sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. Bu gelişmenin ardından dünya yeni 1 numarası da Jannik Sinner oldu. Çeyrek finalde Djokovic ile eşleşen Casper Ruud da böylece yarı finale yükseldi.

        Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maçta tıbbi mola almak zorunda kalmıştı.

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