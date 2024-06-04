Novak Djokovic, sakatlığı nedeniyle Roland Garros'tan çekildi

Erkeklerin 1 numaralı Sırp raketi Novak Djokovic, sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada Francisco Cerundolo'yu 3-2 yenerek çeyrek finale çıkan Novak Djokovic havlu atmak zorunda kaldı.

Sırp tenisçi sağ dizindeki sakatlığı nedeniyle turnuvadan çekildi. Bu gelişmenin ardından dünya yeni 1 numarası da Jannik Sinner oldu. Çeyrek finalde Djokovic ile eşleşen Casper Ruud da böylece yarı finale yükseldi.

Djokovic, Cerundolo ile oynadığı maçta tıbbi mola almak zorunda kalmıştı.