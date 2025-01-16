Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Almanya Nuri Şahin: Tepki göstermemiz gerekiyor - Futbol Haberleri

        Nuri Şahin: Tepki göstermemiz gerekiyor

        Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, Eintracht Frankfurt ile oynayacakları maça ilişkin açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.01.2025 - 17:11 Güncelleme: 16.01.2025 - 17:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Tepki göstermemiz gerekiyor"
        ABONE OL

        Almanya Bundesliga'nın son haftalarında istediği sonuçları alamayan Borussia Dortmund'un teknik direktörü Nuri Şahin, açıklamalarda bulundu.

        Holstein Kiel maçında alınan 4-2'lik yenilgi sonrası geleceği tartışılan 36 yaşındaki teknik adam, Eintracht Frankfurt karşısında bir reaksiyon göstermeleri gerektiğini söyledi.

        "TEPKİ GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"

        Holstein Kiel maçının ardından, "Her zamanki gibi işe dönemezdik" diyen genç teknik adam, "Takımla çok açık konuşmalar yaptık. Ayrıca bireysel olarak oyuncularla bazı şeyleri analiz ettik. Eksik olan her şeyi değerlendirdik." ifadelerini kullandı.

        Holstein Kiel maçında çok şeyin eksik olduğunu söyleyen Nuri Şahin, Eintracht Frankfurt maçı öncesi kadroyla ilgili de konuştu ve Niklas Süle dışında eksikleri olmadığını söyledi. Kadroda değişiklikler olacağını söyleyen Nuri Şahin, "Performansımız kötüydü ama 11 oyuncunun hepsini değiştiremezsiniz. Mesele bu değil. Her şeyden önce açık olan şey, hangi kadroyla olursa olsun bir tepki göstermemiz gerekiyor." sözlerini sarf etti.

        Nuri Şahin'in ekibi Borussia Dortmund, ligde 25 puanla 10. sırada yer alıyor. Dortmund, ligin 18. haftasında cuma günü Eintracht Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        İlkan Karaman'ın ölümünde ikinci tutuklama!
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        Avrupa'da gaz fiyatları neden artıyor? Zam kapıda mı?
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        2. ve 3. Lig maçları HT Spor'da
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Evinde tüfekle öldürülmüştü! Sır perdesi aralandı!
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Beşiktaş Belediyesi önünde açıklamalar
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        Hasan Pekcan telefonla dolandırıldı
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        19 yıl sonra itiraf etti! "Boğarak öldürdüm!"
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        Kalbimiz alarm veriyor! Her 3 ölümden birinin sorumlusu
        'Görev zararında' sert yükseliş
        'Görev zararında' sert yükseliş
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        Ronaldo'ya çılgın teklif!
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        'Zübük' yeniden çekiliyor
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Biden Amerikan halkına son kez seslendi
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Kadın öğretmeni boynundan bıçaklamıştı! İşte öğrencinin ifadesi!
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Gazze ateşkesi askıda mı?
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Yangından mal 'kaçırdı'
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Tüm dünyayı ikiye böldüler!
        Transferde sıcak saatler!
        Transferde sıcak saatler!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Zaha, ABD yolcusu!
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Daveti kabul edenler ile reddedenler
        Akfen İnşaat halka açılıyor
        Akfen İnşaat halka açılıyor