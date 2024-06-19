Yapay zekanın yükselişi, teknoloji dünyasında yeni bir liderin doğuşuna tanıklık ediyor. Her geçen gün daha yeni yapay zeka uygulamaları hayata geçirilirken, geleceğe yönelik çalışmalar çip ihtiyacını da katlıyor.

Grafik işlemci üreticisi ve yapay zeka çip devi Nvidia da AI'ın gelişimini en başarılı şekilde değerlendiren şirketlerden olmaya devam ediyor. Son dönemde dramatik bir yükseliş yakalayan şirket bu çalışmaları sayesinde, piyasa değeri açısından Microsoft ve Apple’ı geride bırakarak dünyanın en değerli halka açık şirketi oldu. Nvidia’nın piyasa kapitalizasyonu 3.34 trilyon doları bulurken, bu rakam Microsoft için 3.32 trilyon dolar ve Apple için 3.29 trilyon dolar olarak kaydedildi.

Şirketin toplam piyasa değeri, hisselerindeki yükselişle birlikte 3 trilyon 340 milyar dolara ulaştı. Böylece Nvidia, piyasa değerini, yıl başından bu yana ikiye katlamış oldu. 8 yıl önce şirketin hisselerinin piyasa değeri bugünkünün yüzde 1'inden azdı.

Nvidia’nın hisse fiyatı, %3.7’lik bir artışla 135.77 dolara yükseldi ve şirketin değerini 3.33 trilyon dolara taşıdı. Bu büyük başarı, özellikle yapay zeka sektöründeki hızlı büyüme ve Nvidia’nın bu alandaki yenilikçi ürünleri sayesinde geldi.

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Çip üreticisinin bu gelişimi Apple’ı geride bırakarak en değerli ikinci şirket olmasından sadece birkaç gün sonrasında gerçekleşti. Microsoft’un piyasa değeri, hisseleri %0.45 düşüşle 3.317 trilyon dolar oldu. Apple’ın hisseleri %1’den fazla düşerek ve şirketin değeri 3.286 trilyon dolara geriledi.