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        Haberler Ekonomi Otomobil ODMD açıkladı: Otomotiv satışları mayısta arttı - Otomobil Haberleri

        ODMD açıkladı: Otomotiv satışlarında yeni rekor

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), ocak-mayıs dönemindeki araç satış adetlerini açıkladı. Rapora göre, otomobil ve hafif ticari araç satışları ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3.7 artarak 489 bin 366 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 5 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırmış oldu

        Giriş: 03.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 03.06.2025 - 11:41
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        Otomotiv satışlarında yeni rekor
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        Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,7 artarak 489 bin 366 adet oldu. Böylece, toplam satışlar yılın ilk 5 aylık döneminde tüm zamanların rekorunu kırmış oldu.

        Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği'nin (ODMD) Mayıs 2025 verilerine göre, otomobil satışları, ocak-mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 artarak 394 bin 327, hafif ticari araç satışları ise yüzde 1,7 azalarak 95 bin 39 olarak gerçekleşti.

        Mayıs ayında ise otomobil ve hafif ticari araç pazarı geçen senenin aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 107 bin 730, aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 6,1 artarak 85 bin 123 oldu. Hafif ticari araç pazarı da yüzde 12,8 büyüyerek 22 bin 607 adet olarak kayıtlara geçti.

        Pazarın yüzde 81,1'ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 214 bin 825 ile yüzde 54,5 pay, B segmenti otomobiller 103 bin 339 ile yüzde 26,2 pay aldı.

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        Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 61,7 pay ve 243 bin 122 satışla SUV otomobiller oldu.

        SUV otomobilleri, yüzde 22,3 pay ve 88 bin 6 satışla sedan, yüzde 15 pay ve 59 bin 238 adetle H/B otomobiller takip etti.

        ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERİN PAYI YÜZDE 15'İ AŞTI

        Benzinli otomobil satışları 189 bin 676 ile yüzde 48,1 pay, hibrit otomobil satışları 109 bin 398 ile yüzde 27,7 pay, elektrikli otomobil satışları 59 bin 848 ile yüzde 15,2 pay, dizel otomobil satışları 32 bin 960 ile yüzde 8,4 pay ve otogazlı otomobil satışları 2 bin 445 adetle yüzde 0,6 pay aldı.

        160 kW altındaki elektrikli otomobil satışları yüzde 79 artarak yüzde 12,7, 160 kW üstü elektrikli otomobil satışları da yüzde 213,2 yükselerek yüzde 2,5 paya sahip oldu.

        1600cc altındaki otomobil satışları yüzde 56,2, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları yüzde 29,4 artarak yüzde 0,6 pay alırken, 2000cc üstü otomobil satışlarının payı yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

        Otomatik şanzımanlı otomobiller 373 bin 324 ile yüzde 94,7 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 21 bin 3 adetle yüzde 5,3 paya ulaştı.

        Hafif ticari araç pazarı gövde tipine göre, van gövde tipi yüzde 74,8 pay ve 71 bin 53 adetle en çok tercih edilen gövde tipi olurken, kamyonet gövde tipi yüzde 10,1 pay ve 9 bin 586 adetle ikinci sırada yer aldı.

        VPN İLE KAÇ KİŞİ TESLA SAHİBİ OLDU?

        ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın Mayıs ayı içerisinde online satışa açtığı otomobillerin dakikalar içerisinde tükenmesi çokça gündeme gelmişti.

        Öyle ki, Tesla Model Y'yi VPN kullananların satın alabildiği, kullanmayan birçok kişinin ise sipariş ekranını dahi göremediği bile ortaya çıkmıştı.

        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'da 'VPN' skandalı
        Tesla'dan 'VPN' özrü
        Tesla'dan 'VPN' özrü

        İşte tüm bunların ardından, Tesla'nın tartışmalı satış süreçleri sonrası kaç kişinin Model Y sahibi olabildiği merak ediliyordu.

        ODMD raporuna göre, Mayıs ayında Tesla Model Y Türkiye'de bin 545 adet satış gerçekleştirdi.

        Türkiye'ye girdiği ilk günden beri Model Y'nin en büyük rakibi olan yerli üretici Togg'un T10X modelinin satış adedi ise Mayıs ayında 3 bin 678 adet olarak rapora yansıdı.

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