Ognjen Mimovic Fenerbahçe için geliyor!

Devre arası transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir transferde daha mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertliler Kızılyıldız'dan Ognjen Mimovic'i renklerine bağladı.

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki sağ bek, tranfer görüşmelerini sürdürmek için 31 Ocak Cuma (yarın) günü İstanbul'a gelecek.

HOCASI TRANSFERİ AÇIKLAMIŞTI!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Young Boys maçı sonrası Kızılyıldız'ın teknik direktörü Vladan Milojevic, oyuncusunun F.Bahçe'ye gideceğini duyurmuştu.

"ZAFERLE AYRILIYORUM"

Yine aynı mücadele sonrası transferiyle ilgili konuşan 20 yaşındaki sağ bek ise, "Galibiyet, veda etmek için kesinlikle güzel yol. Kolay değil ama hiç değilse bir zaferle ayrılıyorum." ifadelerini kullanmıştı.