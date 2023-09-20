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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz! - Futbol Haberleri

        Okan Buruk: İnanıyoruz, korkmuyoruz!

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kopenhag ile oynanan ve 2-2 biten maçın ardından konuştu. İşte Buruk'un açıklamaları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 22:55 Güncelleme: 20.09.2023 - 22:55
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        Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, A Grubu ilk maçında Danimarka'nın Kopenhag ekibini konuk etti. Sarı-kırmızılılar, mücadelede 2-0 geriye düşmesine rağmen pes etmedi ve karşılaşmadan 2-2 beraberlikle ayrılmayı başardı.

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        Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk önemli açıklamalarda bulundu.

        "SONUNU İYİ BİTİRDİK"

        "Şampiyonlar Ligi'nde savunma ağırlıklı bir takıma karşı bu kadar pozisyon ürettik. Şanssız bir gol yedik. 1-0 sonrası motivasyonu kaybettik. Sonrasında ikinci golü yedik. Oyuna girenlerin reaksiyonu iyiydi. İyi başladık, sonunu iyi bitirdik. Arada kötü oynadığımız bölüm oldu."

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        "GALATASARAY İYİ YOLDA"

        "Zaha gol katkısı yaptı. Ziyech'i oynattık. Tete katkı yaptı. Bu oyuncular yeni geldi. Daha iyisi olacak. Tanguy Ndombele'yi de oraya sokmaya çalışıyoruz. Galatasaray iyi yolda."

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        "ÜÇÜ ATABİLİRDİK"

        "Oyunu bırakmamak çok önemli. Üçüncü golü bulabilirdik. Net ataklar ürettik, doğru paslarla üçüncü gol gelebilirdi. İki golden sonra sadece biz değil, stat düştü. Önce biz onları oyunumuzla yükselteceğiz. Maçın ilk 30 dakikasında taraftar inanılmaz iyiydi. Takım savunmasını beraber yaptık. Bazen oyuncu düşüyor, burada devreye girmek lazım. Ben kenarda sürekli alkışlıyorum. Bu desteği verelim, oyuncular daha da güvenli olacaktır."

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        "İLK YARIDAKİ GİBİ OYNARSAK GALİBİYETLER ALIRIZ"

        "Kazanarak başlamak istiyorduk. Baştan bu oyunu oynadık. 1 puanı cebimizde görmemiz lazım. Şampiyonlar Ligi'nde herkes birbirinini yenebilir. 5 maç daha oynayacağız. İlk yarıdaki gibi oynarsak, galibiyetler alırız."

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        "EN AZINDAN 2-2'YE GETİRDİK"

        "Maçın başındaki hissiyatım, taraftarımızın da desteğiyle rahat kazanacağız diye bir his oluştu içimde. Yediğimiz gole kadar oyun üstünlüğü bizdeydi. İlk yarının sonuna kadar rakip kaleyi zorladık. 2. gole kadar farklı bir Galatasaray sahaya geldi. Oyuncular mental olarak düştü. Değişiklik yapmaya çalıştım. 2 tane oyuncu kulübeye geldiğinde 2. golü yedik. Daha sonra 2 oyuncu daha değiştirdik. Rakibin 10 kişi kalması, attığımız 2 gol, belki 3. golü bulabilirdik. Kötü kararlar da verdik. Duran topta orta yapıp gol aramak varken, pasla kullandık. Oyuncular etkileniyor özellikle geriye düşünce. Mental olarak düşüşler olabiliyor. Oyuncuları burada yukarıya çekmemiz gerekiyor. Maçın sonuna kadar destek vermek gerekiyor. Muhteşem bir taraftar vardı. Kazanmak istiyorduk, kazanamadık. Çok mutlu değilim. En azından 2-0'dan 2-2'ye getirdik."

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        "İNANIYORUZ, KORKMUYORUZ"

        "Her oynamadığımız maç 3 puan olarak görülüyor. Buradaki takımların hepsi çok iyi takımlar. Bir sonraki maç da zor olacak. Bütün takımlar iyi, kaliteli. Herkes herkesi yenebilir. Bir kere bunu kabul ederek başlamak gerekiyor. Belli dakikalarda ortaya koyduğumuz oyunu devam ettirirsek önemli şansımız olduğunu düşünüyorum grupta. İnanıyoruz. Kimseden korkmuyoruz. Grupta her şey olabilir. Ne kadar iyi takımlar olsa da sonuçta bu futbol. Çok önemli bir karşılaşmaydı ama kaybetmedik geri dönüş önemliydi. Bunun takım üzerinde etkisi olacak."

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        "DAHA İYİ ŞEYLER YAPACAĞIZ"

        "Zaha'yı oynattık, Ndombele'ye süre veriyoruz. Hakim ikinci maçına çıktı. Yüzde yüz hazır olmayan Galatasaray iyi şeyler yaptı. Yüzde yüz olduğumuzda daha iyi şeyler yapacağız."

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