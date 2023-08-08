Aslan avantaj peşinde! Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi? - Futbol Haberleri

Aslan avantaj peşinde! Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi? - Futbol Haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

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Cimbom, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Devler Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek ve bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.