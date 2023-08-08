Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Galatasaray'ın Avrupa macerası sürüyor... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'a avantajla dönmek istiyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili detaylar haberimizde...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Cimbom, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Devler Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek ve bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.
OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
SRC Strovice'de oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
ZAHA, KEREM DEMİRBAY VE ZANIOLO GÖTÜRÜLMEDİ
Galatasaray'da yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra Zaniolo mücadelede forma giyemeyecek.
Zaha henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Slovenya'ya götürülmezken, Kerem Demirbay'ın ismi ise bu turda UEFA'ya bildirilmedi. Zaniolo ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.
RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA
Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. RAMS Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.
OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
Muslera
Boey
Nelsson
Abdülkerim
Angelino
Torreira (Berkan)
Oliveira
Yunus Akgün