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        Haberler Futbol Şampiyonlar Ligi Aslan avantaj peşinde! Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? GS maçı şifresiz mi? - Futbol Haberleri

        Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

        Galatasaray'ın Avrupa macerası sürüyor... Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'a avantajla dönmek istiyor. Peki, Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve maçla ilgili detaylar haberimizde...

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        Habertürk
        Giriş: 08.08.2023 - 10:26
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor... Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

        2

        Cimbom, deplasmandan galibiyetle ayrılıp İstanbul'daki rövanş öncesi avantaj yakalamak istiyor. Devler Ligi 2. eleme turunda Zalgiris'i 2-2 ve 1-0'lık skorlarla eleyen Galatasaray, Olimpija'yı geçmesi halinde play-off turuna yükselecek ve bu turda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için mücadele edecek.

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        OLIMPIJA LJUBLJANA-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        SRC Strovice'de oynanacak Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak. İsveç Futbol Federasyonu’ndan Andreas Ekberg'in yöneteceği mücadele S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.

        4

        ZAHA, KEREM DEMİRBAY VE ZANIOLO GÖTÜRÜLMEDİ

        Galatasaray'da yeni transferler Zaha ve Kerem Demirbay'ın yanı sıra Zaniolo mücadelede forma giyemeyecek.

        5

        Zaha henüz hazır olmadığı gerekçesiyle Slovenya'ya götürülmezken, Kerem Demirbay'ın ismi ise bu turda UEFA'ya bildirilmedi. Zaniolo ise sakatlığı nedeniyle takımını yalnız bırakacak.

        6

        RÖVANŞ 15 AĞUSTOS'TA

        Galatasaray ile Olimpija Ljubljana arasındaki rövanş karşılaşması 15 Ağustos Salı günü İstanbul'da oynanacak. RAMS Park'taki mücadele saat 21.00'de başlayacak.

        7

        OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ

        8

        Muslera

        9

        Boey

        10

        Nelsson

        11

        Abdülkerim

        12

        Angelino

        13

        Torreira (Berkan)

        14

        Oliveira

        15

        Yunus Akgün

        16

        Mertens

        17

        Kerem Aktürkoğlu

        18

        Bakambu (Barış Alper)

        Haberi Hazırlayan: Uğur Sarıkaya
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