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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Olympiakos: 77 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Olympiakos: 77 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU

        THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 77-87 kazandı ve Yunan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2025 - 00:14 Güncelleme: 25.01.2025 - 00:14
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        F.Bahçe, Olympiakos'un serisine son verdi!
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        Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 23. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Pire'de Olympiakos'a konuk oldu. Müsabakaya 2. çeyrekten itibaren ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, parkeden 77-87 galibiyetle ayrıldı.

        F.Bahçe Beko bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde etti. Yunan ekibi ise 7 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. çeyrek: Olympiakos 21-17 F.Bahçe Beko

        2. çeyrek: Olympiakos 40-43 F.Bahçe Beko

        3. çeyrek: Olympiakos 59-69 F.Bahçe Beko

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