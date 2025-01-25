Olympiakos: 77 - Fenerbahçe Beko: 87 | MAÇ SONUCU
THY Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 23. haftasında Fenerbahçe Beko deplasmanda Olympiakos ile karşı karşıya geldi. Müsabakayı sarı-lacivertliler 77-87 kazandı ve Yunan temsilcisinin 7 maçlık galibiyet serisine son verdi.
Turkish Airlines EuroLeague'in (Avrupa Ligi) 23. hafta karşılaşmasında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Pire'de Olympiakos'a konuk oldu. Müsabakaya 2. çeyrekten itibaren ağırlığını koyan sarı-lacivertliler, parkeden 77-87 galibiyetle ayrıldı.
F.Bahçe Beko bu sonuçla üst üste 5. galibiyetini elde etti. Yunan ekibi ise 7 maç sonra parkeden mağlubiyetle ayrıldı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: Olympiakos 21-17 F.Bahçe Beko
2. çeyrek: Olympiakos 40-43 F.Bahçe Beko
3. çeyrek: Olympiakos 59-69 F.Bahçe Beko