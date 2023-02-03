Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı için artık heyecanlı bekleyiş başladı. THY EuroLeague'de son iki yılın şampiyonu olan temsilcimiz Anadolu Efes, bu sezon inişli çıkışlı bir grafik çiziyor ve çıkışa geçmek istiyor. İşte, Olympiakos Anadolu Efes basketbol maçı ile ilgili bilgiler...