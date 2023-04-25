Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off turu ilk maçı için artık heyecan dorukta. Bu yıl play-offlarda ülkemizi temsil edecek olan Fenerbahçe Beko, normal sezonu 8. sırada bitirerek lider Olympiakos ile eşleşti. İşte, 5 maç üzerinden oynanacak zorlu Olympiakos Fenerbahçe Beko play-off serisinin ilk maçı günü, saati ve yayıncı kanalı ile ilgili bilgiler...