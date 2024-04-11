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        Haberler Spor Futbol Olympiakos Teknik Direktörü Jose Luis Mendilibar: Küçük bir avantajımız var - Futbol Haberleri

        Jose Luis Mendilibar: Küçük bir avantajımız var

        Fenerbahçe'nin 3-2 mağlup olduğu Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İspanyol teknik adam, "Küçük bir avantajımız var, rövanşta daha dikkatli olacağız." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 23:13 Güncelleme: 11.04.2024 - 23:13
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        "Küçük bir avantajımız var"
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        UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe'yi sahasında 3-2 mağlup eden Yunanistan ekibi Olympiakos'ta teknik direktör Jose Luis Mendilibar, rövanş maçına kendilerine çok güvenmeden gideceklerini ve ayaklarının yere basacağını söyledi.

        Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mendilibar, skorun 3-0'dan 3-2 gelmesi sebebiyle deplasmanda iyi oynamaları gerektiğini vurguladı.

        "BİRAZ SEVİNÇLİYİZ"

        Skorun 3-2 olmasıyla rövanşa çok rahat gidemeyeceklerini dile getiren Mendilibar, "3-0 kazansaydık bile ikinci maç iyi gitmeyebilirdi. Rövanşa kendimize çok güvenir şekilde gitmeyeceğiz ve ayağımızı yere basacağız. Küçük bir avantajımız var, rövanşta daha dikkatli olacağız. İlk maçta skor ne olursa olsun tur atladığımızı bilemeyiz. Sadece galip geldiğimiz için biraz sevinçliyiz." açıklamasını yaptı.

        "GELECEK MAÇTA DAHA İYİ OYNAYACAĞIZ"

        İkinci yarının başında üçüncü golü bulduklarını ancak her şeyin penaltı golünden sonra değiştiğini söyleyen Mendilibar, şöyle konuştu:

        "Yediğimiz bu golle karşı takıma güç verdik. İkinci yarıya iyi başladık. Bütün devre o kadar kötü değildi ama en önemli pozisyon penaltı pozisyonuydu. Bu hafta sonunda bir ara olacak, biraz dinleneceğiz. Süper Lig, bize ve PAOK'a dinlenmemiz için zaman verdi. Bunu kullanarak gelecek maçta daha iyi oynayacağız."

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