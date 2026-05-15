Online siparişin kralı hamburger oldu: Türkiye hızlı tüketime koştu

"Türkiye'de e-Ticaretin Görünümü Raporu 2025" verilerinden derlenen bilgiye göre, yemek sektörü yüzde 69 buçukluk payla hızlı ticarette ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 30,5 buçuk ile gıda ve süpermarket izledi.

HAMBURGER ZİRVEDE

Yoğun yaşam temposunun, vatandaşların yemek yeme alışkanlıklarını değiştirmesi de rakamlara yansıdı. Tüketicilerin, geçen yıl hızlı ticarette yemek kategorisinde en çok satın aldığı ürün, 26,74 milyar lirayla hamburger oldu. Bunu sırasıyla 17,03 milyar lirayla pizza, 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla lahmacun izledi.

Izgara köfte ve et yemeği 5,08 milyar lirayla, çiğ köfte 4,18 milyar lirayla, tost ve sandviç ise 3,9 milyar lirayla tüketicilerin söz konusu kategoride en çok tercih ettiği diğer ürünler arasında yerini aldı.

MARKET ALIŞVERİŞİNDE EN ÇOK TALEP ÇİKOLATA, GOFRET VE BİSKÜVİDE

Tüketicilerin market alışverişlerinde en çok sipariş ettiği ürün grubunun ise atıştırmalıklar olduğu görüldü. Çikolata, gofret ve bisküvi gibi ürünler 4,64 milyar liralık hacimle ilk sırada yer aldı.

Temizlik ve ev bakım ürünleri 3,96 milyar lirayla ikinci sıraya yerleşirken, piliç, tavuk ve hindi ürünleri 3,46 milyar lirayla listenin üst sıralarında yer aldı.

HIZLI TİCARETİN MERKEZİ İSTANBUL OLDU

Hızlı ticaret işlem hacminin büyük bölümü yine Türkiye’nin en büyük şehri olan İstanbul’da gerçekleşti. Rapora göre İstanbul, toplam hızlı ticaret hacminin yüzde 55,4’ünü oluştururken, ürün sayısında ise yüzde 57,7 pay aldı.

Başkent Ankara yüzde 8,1 işlem hacmiyle ikinci sırada yer alırken, İzmir yüzde 7’lik payla üçüncü sıraya yerleşti. Bursa, Antalya ve Kocaeli de hızlı ticaretin yoğunlaştığı şehirler arasında yer aldı.