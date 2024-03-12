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        Haberler Spor Basketbol NBA Onuralp Bitim'in 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls, Dallas Mavericks'e mağlup oldu - Basketbol Haberleri

        Onuralp Bitim'in 17 sayı attığı maçta Chicago Bulls, Dallas Mavericks'e mağlup oldu

        Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Dallas Mavericks, deplasmanda Chicago Bulls'u 127-92 mağlup etti. Chicago'da 17 sayı kaydeden milli basketbolcumuz Onuralp Bitim, takımının en skorer ismi oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 12:29 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:58
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        Chicago'nun en skoreri Onuralp Bitim!
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        Dallas Mavericks, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milli basketbolcu Onuralp Bitim'in forma giydiği Chicago Bulls ile deplasmanda karşılaştığı maçı 127-92'lik skorla kazandı.

        NBA'e 6 maçla devam edildi. Bulls forması giyen ve maçta 25 dakika süre alan milli basketbolcu Onuralp Bitim, 17 sayı, 5 ribaunt, 1 asistle NBA kariyerinin en iyi istatistiklerine ulaştı.

        Mavericks'in all-star yıldızı Luka Doncic 27 sayı, 12 ribaunt, 14 asistle üst üste 7. "triple-double"ını yaptı. Dereck Lively 22 sayı, 7 ribaunt, Daniel Gafford 20 sayı, 7 ribaunt, Kyrie Irving 14 sayıyla galibiyete katkıda bulundu.

        Bulls'ta ise DeMar DeRozan 13 sayı, 2 ribaunt, 2 asist, Nikola Vucevic 13 sayı, 6 ribaunt, 2 asist, Coby White 12 sayıyla oynadı.

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        Alınan sonuçlar şöyle:

        Detroit Pistons-Charlotte Hornets: 114-97

        Cleveland Cavaliers-Phoenix Suns: 111-117

        San Antonio Spurs-Golden State Warriors: 102-112

        Chicago Bulls-Dallas Mavericks: 92-127

        Denver Nuggets-Toronto Raptors: 125-119

        Portland Trail Blazers-Boston Celtics: 99-121

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