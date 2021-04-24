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Opel Manta elektrikli olarak geri dönüyor

Opel 1970'li ve 1980'li yıllarda ürettiği Manta modelini yeniden hayata döndürmeye hazırlanıyor. Alman marka bu kapsamda neo-klasik modeli Manta GSe ElektroMOD isimli. Manta A’dan esinlenerek geliştirilen bir otomobil tanıtacağını duyurdu. Grafik ve metin mesajlarıyla iletişim kuran Pixel-Vizor uygulamasına ve yüzde yüz elektrikli motora sahip otomobilin 19 Mayıs'ta üzerindeki örtüyü kaldıracağı belirtildi

Opel Manta elektrikli olarak geri dönüyor - haberler
70'lerin otomobili geri dönüyor
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HABERTURK.COM

Alman otomobil üreticisi Opel, 1970'li ve 1980'li yıllarda ürettiği Manta modeline sıfır emisyonlu bir elektrikli araç olarak yeniden hayat verecek.

Yapılan açıklamaya göre, Opel’in geleceğe yönelik yeni anlayışıyla tekrar şekillenen Manta, ikinci baharında Manta GSe ElektroMOD ismi ile yollara çıkacak.

Araçta ilk nesil Manta'ya gönderme niteliğinde tasarım öğelerinin yer alacağı belirtilirken, bunlar arasında en belirgin olarak siyah motor kaputuna yer verildiği görülüyor.

(1974 Opel Manta A)

Aracın kaputunun altında ilk Manta'daki sıralı dört silindirli benzinli motorun yerine elektrikli motor yer alırken, GSe’deki “e”nin ise artık enjeksiyon yerine elektrikli ifadesini temsil ettiği kaydedildi.

ÖN CEPHESİNDEN MESAJ VERECEK

Aracın dikkat çeken özelliklerinden biri olarak “Pixel Vizör” uygulaması öne çıkıyor. Bu kapsamda aracın tüm genişliği boyunca uzanarak bir vizör gibi aracın ön bölümünü kaplayan, grafik ve metin mesajlarıyla iletişim kurabilen Pixel-Vizor'ün, Opel’in sıfır emisyonlu gelecek vizyonunu gösterdiği aktarıldı.

Yeni Manta'nın bu teknoloji ile ön cephesi boyunca “Alman kalbim elektriklendi”, “Sıfır emisyonluyum”, “Ben bir ElektroMOD'um” şeklinde ifadelerle misyonunu Pixel-Vizor aracılığıyla çevresine de yansıtacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Opel Global Marka Tasarım Müdürü Pierre-Olivier Garcia, "Manta GSe ElektroMOD, tutkulu tasarımcıların, 3-boyutlu modelleme uzmanlarının, mühendislerin, teknisyenlerin, mekanikçilerin ve aynı zamanda ürün ve marka uzmanlarının eseri. Manta GSe ile köklü Opel geleneğinden sürdürülebilir geleceğe doğru bir köprü inşa ediyoruz" ifadelerini kullandı.

1970 model Opel Manta A’nın anısına geliştirilen bir model olan Manta GSe ElektroMOD 19 Mayıs 2021’de üzerindeki örtüyü tamamen kaldıracak.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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