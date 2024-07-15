OSD Başkanı Eroldu: 'BYD'nin arkasından yeni oyuncular da gelebilir'

Türkiye'de otomotiv üretimi yapan 13 firmayı temsil eden Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), bu yıl 50'inci yılını kutluyor.

Derneğin 50'inci yıl kutlama töreni ve OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun her 3 ayda bir düzenlediği değerlendirme toplantısı ise, Çinli elektrikli otomobil üreticisi BYD'nin Türkiye'ye 1 milyar dolarlık yatırım için imza attığı anlaşmanın hemen ertesi gününe denk geldi!

BYD yatırımı neden önemli? Haberi Görüntüle

Dolayısı ile, OSD'nin 50'inci yıl galasında görüştüğümüz otomotiv sanayii kuruluşlarının temsilcilerinin, BYD'nin yatırım haberinin ardından yaşadıkları heyecanı da ilk gözden görme fırsatı elde ettik. OSD üyeleri, önümüzdeki dönemde BYD'nin de derneğin üyesi olması bekliyor. Dolayısı ile, OSD'nin üye sayısı da muhtemelen yıl bitmeden 14'e yükselecek.

BYD Genel Müdürü: 'Ulaşılabilir olacak' Haberi Görüntüle REKLAM Hatırlanacak olursa, OSD Başkanı Cengiz Eroldu, her fırsatta pazardaki ithal otomobil payına dikkat çekiyordu. Öyle ki, pandemi döneminde yüzde 50-50 olan ithal/yerli otomobil payı, 2023'te ithal otomobiller lehine değişmeye başlamış, bu yılın ilk 6 ayında da satılan her 10 otomobilden 7'si ithal olmuştu. Bu durumun sürdürülemez olduğunu geçtiğimiz aylarda ifade eden Eroldu, Çinli otomobil markalarını açık bir şekilde Türkiye'de yatırım yapmaya davet etmişti. OSD'den Çinlilere yatırım çağrısı! Haberi Görüntüle Bu açıklamalarda sonra ise, çok kısa bir süre içerisinde, önce tüm yakıt türlerindeki Çin üretimi otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirildi, sonra ise BYD Türkiye'ye yatırım yapacağını duyurdu.

İşte tüm bu gelişmelerin etkilerini sorduğumuz OSD Başkanı Eroldu net konuştu. 'PAZAR BÜYÜRSE YENİ YATIRIMLAR DA GELİR' Eroldu, "BYD yatırımının OSD'nin 50'inci yıl kutlamasına denk gelmesi bence çok iyi oldu. Aslında baktığımızda otomotiv sanayini büyüten bir konu. Otomotiv sanayisinin rekabetten uzaklaşması doğru değil. Çünkü rekabet insanı dinç tutuyor. Siz pazarı kapatabilirsiniz, ama o zaman ne olur? Müşteriler teknolojik olarak daha az gelişmiş ürünleri daha pahalı olarak alırlar. O açıdan BYD yatırımı Türkiye’deki diğer oyuncular için de olumlu, buradaki rekabet bütün oyuncuları dinç tutacak. İkincisi de Çin’den belli bir teknoloji transferi de ülkeye gelecek. Bunları alt alta koyduğumuzda aslında hükümetin koyduğu vergilerin de doğru hamleler olduğunu anlıyoruz. Yani yüzde 10 olan gümrük vergisine konulan yüzde 40 ek yükümlülükler yatırım yapma kararlarını da hızlandırdı. BYD’nin arkasından başka oyuncular da gelebilirler, bunların hepsi Türkiye için son derece önemli" dedi.

REKLAM Türkiye'ye yeni yatırımlar çekebilmek için pazarın büyütülmesi gerektiğini de kaydeden Cengiz Eroldu, "Pazarın büyüklüğü bir teşviktir. Biz iç pazarı biraz daha büyütebilirsek, çok oyuncu zaten gelmeye doğru hareket edecek. Yeni teknolojilere yatırım yapılması da aslında bir ölçek sorunu. Biz Türkiye’deki ölçeği ne kadar büyütebilirsek Türk otomotiv sanayini de o kadar daha teknolojik hale getirebiliriz. Bu gibi teknolojik ürünler pahalı yatırımlardır, belli bir ölçek olmadığı zaman da bu işlerin dışında kalabiliriz" uyarısında bulundu.

OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Çin'den ithal edilen tüm yakıt türlerindeki otomobillere uygulanmaya başlanan ek gümrük vergisinin pazarı küçülteceğini, fakat dış ticaret dengesine de olumlu katkı sağlayacağını bildirdi. Dış ticaret dengesi demişken, OSD'nin raporuna göre, 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. İlk 6 ayda geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 7 ve ithal otomobil satışları yüzde 14 artarken, yerli otomobil satışları ise yüzde 5 oranında azaldı.

50 YILDA 32 MİLYON YERLİ ARAÇ ÜRETİLDİ 50'nci yılını kutlayan OSD'nin bu süreçte geçirdiği dönüşüme de yine derneğin başkanı Eroldu'nun paylaştığı rakamlar ile bakmakta fayda var. Zira, Türkiye'ye en son bir doğrudan otomotiv yatırımı yapıldığında, OSD henüz 23 yaşındaydı! BYD yatırımı ile birlikte, OSD'nin 50'inci da farklı bir anlam kazandı. Türkiye'nin 100 yıllık otomotiv serüveni Haberi Görüntüle Derneğin, Türk ekonomisine ciddi oranda katkı yapan üyelere sahip olduğunu belirten Eroldu, "1974 yılında 11 üyeyle Ford Otosan’ın Acıbadem’deki ofisinde kurulmuş, temeli atılmış bir dernek. Toplam üretimimiz 50 senede 32 milyon araç olmuş. Bunun 19 milyonu otomobil, 11.5 milyonu ticari vasıta. İhracatımız da 50 yılda 19 milyon adet aracı buldu. Bunun 12 milyonu otomobil, 7 milyonu ticari araç olmuş. Kuruluşundan bugüne dek otomotiv sanayinin kapasitesi 14 kat artarak 2 milyonun üzerine ulaştı. Bunlar bizim 50 senede yaparken zorlandığımız, ama dönüp bir muhasebe yaptığımız zaman da gurur duyduğumuz rakamlar. Bu rakamların oluşmasındaki en büyük pay da kuşkusuz sektörde çalışan mühendisinden işçisine, bu sektöre emek veren emekçilerin. Onların sayesinde bütün bu başarılı sonuçları elde ettik" ifadelerini kullandı.

AVRUPA'NIN 4'ÜNCÜ BÜYÜK OTOMOTİV ÜLKESİ TÜRKİYE Son 10 yılda sektörün 11 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiğini de anlatan Cengiz Eroldu, "10 yılda 248 milyar dolarlık ihracatımız söz konusu. Aynı dönemde de, son yıllarda terse dönmüş olsa da, 10 yıl toplamında 65 milyar dolarlık bir dış ticaret fazlası verdik otomotiv sanayisi olarak. Türkiye’nin ihracatından yaklaşık yüzde 16 pay alıyoruz. Son 18 yılda, geçen sene hariç, her zaman Türkiye’nin lider ihracat yapan sektörü olduk" dedi. Pazar ilk yarıda ithalat ile büyüdü OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun verdiği bilgilere göre, otomotiv ana sanayisi doğrudan 60 bin ve dolaylı olarak 550 bin kişilik istihdam yaratıyor. Sektörün Türkiye sanayisindeki istihdam payı da yüzde 5’e yaklaştı.

Öte yandan, Türkiye'de Avrupa'nın en büyük 6'ıncı otomobil üretici ülkesi konumunda. Ticari araçta ülke olarak Avrupa'da ikinci, toplamda otomotiv üretiminde ise en büyük 4’üncü ülkeyiz. Türkiye, dünya genelinde ise otomobilde 14, ticari vasıtada 9, toplamda da 13’üncü büyük ülke. 'REKABETİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN HEP BİRLİKTE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ' OSD Başkanı Cengiz Eroldu'nun ev sahipliğinde düzenlenen Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) 50’nci yıl kutlama etkinliğine Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Arı da katıldı. Etkinliğin açılışında konuşan Arı, "Küresel otomotiv endüstrisindeki büyük değişim ve dönüşümün hep birlikte yakın şahidiyiz. Elektrikli ve otonom araçlar, mobilite, yapay zekâ, sürdürülebilirlik, paylaşım ekonomisi bunlardan sadece bazıları. Otomotiv sektöründeki asırlık dengeleri sarsan bu dönüşüm sürecini doğru okuyamayan firmaların ve ülkelerin rekabetçiliğinin kaybolacağını söylemek çok zor bir tahmin olmasa gerek. Dolayısıyla bu süreçte doğru hedefler üzerine oturtulmuş doğru iş birliklerini, bilinçli uygulamalarla destekleyerek Türk otomotiv sektörünün marka değerini ve rekabeti güçlendirmek üzere hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.