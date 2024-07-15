Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2024 yılının ocak-haziran dönemine ait üretim ve ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

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Buna göre, yılın ilk 6 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 707 bin 67 adede ulaştı. Otomobil üretimi ise geçen yılın aynı dönemi ile paralel seyrederek 460 bin 743 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 733 bin 559 adedi buldu.

Yılın ilk altı aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10, ağır ticari araç grubunda yüzde 15, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 9 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 73 olarak gerçekleşti. Araç grubu bazında kapasite kullanım oranları ise hafif araçlarda (otomobil + hafif ticari araç) yüzde 73, kamyon grubunda yüzde 79, otobüs-midibüs grubunda yüzde 57 ve traktörde yüzde 71 seviyesinde gerçekleşti.

REKLAM İHRACATTA GERİLEME Yılın ilk altı aylık döneminde otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 3 gerileyerek 493 bin 527 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde otomobil ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 düşüş kaydederken, ticari araç ihracatı ise yüzde 4 oranında geriledi. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 18 azalarak 8 bin 332 adet olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, toplam otomotiv sanayi ihracatı (ihracatçı birlikleri kaydından muaf ihracat ile antrepo ve serbest bölgeler farkı hariç), 2024’ün ilk altı aylık döneminde yüzde 16 ile sektörel ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korudu.

Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) verilerine göre, ilk altı aylık dönemde toplam otomotiv ihracatı, 2023 yılının aynı dönemine göre paralel seviyede gerçekleşerek 17.6 milyar dolar oldu. Euro bazında ise ihracat yüzde 1 azalarak 16.2 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu dönemde, dolar bazında ana sanayi ihracatı yüzde 1 oranında gerilerken, tedarik sanayi ihracatı da yüzde 1 oranında arttı. PAZARIN YÜZDE 70'İ İTHAL 2024’ün ilk yarısında toplam pazar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 600 bin 948 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da yüzde 7 oranında artış sağladı ve 462 bin 955 adet oldu. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk altı ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı, ağır ticari araç pazarı ve hafif ticari araç pazarında yüzde 9 geriledi.

REKLAM 2024 yılı ocak-haziran döneminde otomobil satışlarındaki yerli araç payı yüzde 30 gerçekleşti. Bir başka deyişle, ilk 6 ayda otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 7 ve ithal otomobil satışları yüzde 14 artarken, yerli otomobil satışları ise yüzde 5 oranında azaldı. Hafif ticari araç pazarında da, benzer bir durum yaşanıyor. Ocak-Haziran döneminde hafif ticari araç (minibüs + kamyonet) pazarında ithalatın payı yüzde 68 olarak gerçekleşti.