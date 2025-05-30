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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Osimhen'e 'çevre' baskısı! - Galatasaray Haberleri

        Osimhen'e 'çevre' baskısı!

        El Hilal ve NEOM kulüplerinden dolgun ücretli teklifler alan Victor Osimhen'in yakınları Suudi Arabistan'a gitmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.

        Giriş: 30.05.2025 - 11:39 Güncelleme: 30.05.2025 - 11:39
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        Victor Osimhen’in geleceği henüz netleşmiş değil.

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        Suudi Arabistan’ın El Hilal kulübünün 3 yıl toplamda 120 milyon dolarlık teklifi masada bulunuyor.

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        Yine Suudi Arabistan’ın NEOM kulübü ise El Hilal’in teklifini de geride bırakan 3 yıl toplamda 135 milyon dolarlık teklifini Osimhen tarafına iletti.

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        Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Nijeryalı yıldız Premier Lig’den henüz umduğu teklifleri alamadı.

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        Juventus ise Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Napoli’nin ‘İtalya içi’ bariyerine takılıyor.

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        Manchester United, Napoli ile çeşitli şartlar üzerinden görüşme formülü ararken transfer süreci biraz daha uzayacağa benziyor.

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        Galatasaray, Osimhen için 15 milyon Euro’luk teklifini iletirken kararını bir an evvel vermesini bekliyor.

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        Osimhen’in yakın çevresinin ise Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri kabul etmesi yönünde tavsiyeler verdiği öğrenildi.

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        Nijeryalı yıldızın çevresi; yaşının henüz genç olduğu ve Avrupa’ya dönme kapısının açık kalacağına dair görüş belirtti.

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        Osimhen karar verme konusunda henüz net bir tavır sergilemezken Suudi Arabistan’dan gelen dolgun maaşa sıcak baktığı ifade edildi.

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