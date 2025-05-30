Osimhen'e 'çevre' baskısı!
El Hilal ve NEOM kulüplerinden dolgun ücretli teklifler alan Victor Osimhen'in yakınları Suudi Arabistan'a gitmesi yönünde tavsiyede bulunuyor.
Victor Osimhen’in geleceği henüz netleşmiş değil.
Suudi Arabistan’ın El Hilal kulübünün 3 yıl toplamda 120 milyon dolarlık teklifi masada bulunuyor.
Yine Suudi Arabistan’ın NEOM kulübü ise El Hilal’in teklifini de geride bırakan 3 yıl toplamda 135 milyon dolarlık teklifini Osimhen tarafına iletti.
Kariyerine Avrupa’da devam etmek isteyen Nijeryalı yıldız Premier Lig’den henüz umduğu teklifleri alamadı.
Juventus ise Serie A’da şampiyonluğa ulaşan Napoli’nin ‘İtalya içi’ bariyerine takılıyor.
Manchester United, Napoli ile çeşitli şartlar üzerinden görüşme formülü ararken transfer süreci biraz daha uzayacağa benziyor.
Galatasaray, Osimhen için 15 milyon Euro’luk teklifini iletirken kararını bir an evvel vermesini bekliyor.
Osimhen’in yakın çevresinin ise Suudi Arabistan’dan gelen teklifleri kabul etmesi yönünde tavsiyeler verdiği öğrenildi.
Nijeryalı yıldızın çevresi; yaşının henüz genç olduğu ve Avrupa’ya dönme kapısının açık kalacağına dair görüş belirtti.