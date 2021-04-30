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Otomobil markaları kapanmada araç satmak için harekete geçti

17 Mayıs'a kadar sürecek tam kapanma süreci tüm yurtta bugün başladı. Bu süreçte otomobil satışlarının nasıl devam edeceğine yönelik belirsizlikler sürerken, bazı markalar ise çeşitli yöntemlerle araç satışına devam edeceklerini açıkladı. Audi online satış uygulaması üzerinden müşterilerine ulaşacağını bildirirken, Suzuki ise hem otomobil hem de motosikletler için fiyat sabitleme hizmetini devreye aldığını duyurdu. Öte yandan, satış temsilcilerinin de evlerinden müşterilere yönelik hizmetlerini sürdüreceği açıklandı. Yiğitcan Yıldız yazdı...

Otomobil markaları kapanmada araç satmak için harekete geçti - haberler
Kapanmada araç satışı için yeni açıklama
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Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan tam kapanma kararı bugün başladı. 17 Mayıs sabahına kadar sürecek kapanma sürecinde otomotiv sektöründeki pazarlama ve satış faaliyetlerinin nasıl devam edeceği ise henüz netlik kazanmadı. Bu kapsamda, bazı markalar ise satışlarını devam ettirmek üzere çeşitli girişimlerde bulunmaya başladı.

Bu markalardan Audi, tam kapanma boyunca görüntülü satış platformu Audirect üzerinden müşterilerine hizmet vereceğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, Audi Türkiye’nin 2020 Haziran ayında devreye aldığı satış uygulaması Audirect'in ek satış temsilcileriyle hizmet vereceği kaydedildi.

Tam kapanma kararı öncesi, Audi showroomlarında görüşmeler gerçekleştiren ve işlemleri bekleyen veya kapanma tarihleri arasına görüşme randevusu verilen müşterilere de Audirect aracılığıyla ulaşılacağı ve böylece satın alma süreçlerinin aksatılmadan devam edeceği aktarıldı.

FİYAT SABİTLEME HİZMETİ SUNUYOR

Otomotiv sektörünün bir başka kuruluşu Doğan Trend Otomotiv de, kapanma süresince online ve telefon kanalları aracılığıyla hizmet sağlamaya devam edeceğini bildirdi.

Doğan Trend Otomotiv bünyesindeki markalardan Suzuki'nin, tam kapanma döneminde fiyat garantisi verdiği açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, 'Açılınca Aracınız Hazır Olsun' sloganıyla devreye alınan uygulamada, Suzuki markalı otomobiller için 5 bin TL, motosikletler için 2 bin TL rezervasyon bedeli ile Mayıs sonuna kadar fiyat sabitleme ve öncelikli araç tedariki imkanından yararlanmak mümkün.

Ayrıca, söz konusu uygulama için tüm satış ekiplerinin, tam kapanma döneminde de normal mesai süreleri dahilinde evden destek sağlayacakları bilgisi paylaşıldı.

Açıklanan tam kapanmanın, daha sağlıklı ve huzurlu bir yaz sezonu için gerekli bir tedbir olduğunu ifade eden Doğan Holding Otomotiv Grubu Şirketleri CEO’su Kağan Dağtekin, "Son birkaç gündür hepimiz bir koşuşturmaca içindeyiz. Müşterilerimiz taleplerini öne çekmeye çabalıyor ama gümrükler yoğun, lojistik partnerlerimiz mevcut talebe zor yetişiyorlar. Dolayısı ile kapanma öncesindeki günlerde birçok müşterimizin talebini lojistik sebepli olarak karşılayamadık. Diğer yandan, müşterilerimiz kapanmanın ardından artacak talebi öngörerek kendilerini ‘fiyat ve tedarik hususunda’ sağlama almak istiyor" diye konuştu.

SEKTÖRDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Otomotiv sektörü, bayilerin kapalı kaldığı dönemde de otomobil satabilmek ve satılan otomobillerin yeni sahiplerine teslimi konusunda son birkaç gündür çeşitli girişimlerde bulunuyor.

Önceki gün Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Turgay Mersin, "Tam kapanma döneminde bayiler telefonla araç satışı yapmaya devam edecek. Fakat, araç teslim konusu şuan için belirsizliğini koruyor. Kapanma döneminde izinli kesimler ve araçlar hareket halinde olacağı için servis hizmeti de gerekli. Yetkili servislerin de tam kapanmadan muaf tutulması yönünde ilgili bakanlıklara görüş belirttik" bilgilerini paylaşmıştı.

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