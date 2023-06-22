Ticaret Bakanlığı'nın otomotiv sektörüne yönelik açıkladığı yeni tedbirler, açıklamanın yapıldığı ilk andan itibaren ülkenin en önemli gündem maddeleri arasında yerini aldı.

Kısaca hatırlatmak gerekirse, Bakanlık, ikinci el otomobil fiyatlarındaki fahiş fiyat artışının önüne geçmek amacıyla Ağustos 2022'de yeni bir düzenlemeye gitmişti.

Bu düzenleme kapsamında, satın alınan sıfır araçların, ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay içinde ve 6 bin kilometre öncesi satılması yasaklanmıştı. O günden beri de söz konusu yasak sadece ikinci el araç ticareti yapan işletmelere yönelik olarak yürürlükte.

Fakat, bu yasağın bireysel satışları kapsamaması sektör tarafından ilk günden beri eleştirilirken, dün düzenlemeye dair dikkat çeken yeni bir açıklama geldi.

SEKTÖR PAYDAŞLARI BAKAN İLE BİR ARAYA GELDİ

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat'ın, 19 Haziran günü Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED), Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER), Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) ve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) heyetleri ile gerçekleştirdiği görüşmelerden yaklaşık 48 saat sonra, kamuoyunda '6+6' olarak anılan düzenlemenin 6 ay süre ile uzatıldığı açıklandı.

Böylece normal şartlarda 1 Temmuz'da sona erecek düzenleme yılbaşına kadar uzatılmış oldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamadaki bir diğer önemli nokta ise, tüm bireysel satışların da düzenlemeye dahil edilmesi oldu. Böylece, ikinci el araç sektörünün uzun zamandır devam eden beklentisi de gerçekleşmiş oldu.

Ayrıca, bizzat Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, internet ortamında satılan ikinci el araç fiyatının sıfır araç fiyatını geçemeyeceğini söylemesi de, sektörün ve araç satışlarının geleceğini doğrudan etkileyecek bir açıklama olarak kayıtlara geçti.

20 Haziran tarihinden otomotiv sektöründe baş döndürücü hızla yaşanan gelişmelerin ardından, gelelim sektörün düzenleme hakkındaki görüşlerine.

Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan otomotiv sektörünün distribütör, yetkili bayi ve ikinci el araç satıcılarını kapsayan 3 farklı paydaş derneğin başkanları, Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı yönetmeliğe destek mesajı verdi.

ODMD: 'BALON FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİ HEDEFLENİYOR'

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Haydar Bozkurt, düzenlemenin tüketici mağduriyetlerini engelleyeceğini söyledi.

Bozkurt, "Özellikle sıfır araç için sıraya girip, sırası gelince aracı direkt olarak satmak amacıyla alan kurumlar varsa, onları bir miktar engelleyecektir. Aynı zamanda açıklamada gerçek kişilerin de takip edileceği belirtilmektedir. Tüketici mağduriyetlerinin önüne geçecek, araçların gerçek kullanıcılara ulaşmasını sağlayacak bu düzenlemeyi başından itibaren olumlu karşılıyoruz. Kamu nezdinde yapılacak denetimlerin de önemli olduğunu düşünüyoruz" dedi.