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AA

KGM'den alınan bilgiye göre, bu yıl Genel Müdürlüğe cari programdan 86,6 milyon lira ödenek ayrıldı.

Bu çerçevede bakım, onarım ve servis işleri gerçekleştirilecek. Yatırım programında yer alan projeler kapsamında çevre koruma sistemleri yaygınlaştırılacak, akıllı ulaşım sistemleri tesis edilecek, tel çit, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretleme çalışmaları yapılacak.

Trafiğe açık otoyollarda onarım için 20 bin ton yama malzemesi kullanılması, trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 800 bin metrekare yatay işaretleme, 12 bin 500 metrekare düşey işaretleme yapılması, 600 kilometre otokorkuluk ile 600 bin metrekare tel çit onarımı ve yenilemesi planlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda işletilen otoyollarda, özellikle karla mücadele yapılan kesimlerin, kazaların yoğun olduğu bölgelerin ve gişe alanları ile hizmet tesislerinin bulunduğu noktaların kameralar aracılığıyla izlenmesi, trafik durumu hakkında cep telefonlarına bilgi gönderilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla Karayolları 1. ve 5. bölge müdürlüklerinde akıllı ulaşım sistemlerinin tesis edilmesine ilişkin çalışmaların bu yıl tamamlanması hedefleniyor.

Karayolları 4. Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanındaki otoyol ağına da akıllı ulaşım sistemlerinin kurulması için ihale hazırlık çalışmaları sürüyor.

Bu yıl işletmeye açık otoyollar üzerindeki 4 noktada bulunan otoyol hizmet tesisinin yap-işlet-devret ihalesinin gerçekleştirilmesi bekleniyor ve otoyol ağına 2 milyon fidan dikilmesi de öngörülüyor.