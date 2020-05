Otyakmaz mesajında, Sivasspor’un kuruluşunun 53. yıl dönümünü kutlamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Sivasspor’un Türk futboluna kazandırdığı hizmetten dolayı parmakla gösterilen kulüp olduğunu ifade eden Otyakmaz, şunları kaydetti:

“Demir Grup Sivasspor'umuzun kuruluşunun 53. yıl dönümünün mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. 60'lı yılların ikinci yarısı ile birlikte Türk futbolunda yaşanan gelişmeler sonucu Anadolu'nun hemen her yerinde profesyonel şehir takımları kurulmaya başladı. İşte bu ortamda Sivas'ta da bir futbol takımı kurmak için harekete geçildi ve 09 Mayıs 1967 tarihinde kulübümüzün temelleri atıldı. 53 yıldır taraflı tarafsız herkesin sevgisini kazanmış Demir Grup Sivasspor'umuz, Türk futboluna kazandırdıklarıyla, hizmetleriyle, duruşuyla ve sorumluluklarıyla her zaman parmakla gösterilen kulüplerden biri olmayı başarmıştır.

2004 yılında gururla devraldığım bu onurlu görevi; samimi duygular, sonsuz sevgi, büyük bir aşk, fedakarlık ve emekle hizmet etmenin gururunu bir kez daha yaşıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle; kulübümüzün kurulmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunar, 53 yıldır camiamızda görev yapmış kulüp başkanlarına, yönetim kurulu üyelerine, teknik adamlara, futbolculara, kulüp çalışanlarına ve her zaman yanımızda olan büyük taraftarlarımıza sonsuz sevgi ve saygılarımızı iletiyorum.”