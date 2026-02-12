Canlı
        Özel günler için hediye alma alışkanlıkları araştırması: Hediye artık sadece sevgiliye değil, kendine de...

        Özel günler için hediye alma alışkanlıkları araştırması: Hediye artık sadece sevgiliye değil, kendine de...

        Veriye dayalı müşteri teknolojileri şirketi Hopi ve araştırma şirketi Ipsos Türkiye, stratejik iş birliğine imza attığını duyurdu. Bu ortak metodoloji ile, iki şirkettüketici araştırmalarında, erişimi zor hedef kitlelere gerçek zamanlı ulaşmayı sağlayacağını açıkladı. 'Hediye Alma Alışkanlıkları' araştırması bu yeni yaklaşımın ilk uygulamalı örneği oldu

        Giriş: 12.02.2026 - 16:28 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:28
        Hediye alma alışkanlıkları araştırması
        Hopi’nin uygulama içi anket modülüyle, 1.087 kişinin katılımıyla gerçekleştirilen ve özel günlerde hediye alma alışkanlıklarını inceleyen araştırma; hediye alışverişine dair tercihleri gerçek zamanlı olarak ortaya koyarak markalara güncel ve güçlü içgörüler sunuyor. Araştırmaya göre hediye seçiminde tüketiciler, artık yalnızca eşlerini ya da partnerlerini değil, kendilerini de mutlu etmeyi seçiyor. Kendine hediye alanların tercihi en çok kozmetik, bakım, spa ve masaj gibi “iyi hissettiren” kategoriler olurken, bir bölümü de küçük bir tatil ile kutlamayı planlıyor.

        KADINLAR SEVGİLİLER GÜNÜ’NE ERKEKLERDEN FARKLI YAKLAŞIYOR

        Sevgililer Günü’ne sayılı günler kala, tüketicilerin yüzde 48’i hediye alışverişine “evet” diyor. Hediye alma eğilimi yüzde 57 oranıyla erkeklerde daha yüksek. Kadınlar, Sevgililer Günü’nü yalnızca romantik bir bağla sınırlamıyor. Kadınlar eşi ya da partneri dışında kendisi için de alışveriş yapıyor.

        SEVDİKLERİNE GİYİM, KENDİNİ ŞIMARTMADA BAKIM VE TATİL

        Hediye kategorilerinde liderlik %64 ile giyim ve aksesuar olurken, onu %24 ile kozmetik ve bakım takip ediyor. Ancak söz konusu “kendine hediye” olduğunda tercihler belirgin biçimde değişiyor. Bu kategoride alışveriş kozmetik ve bakım ürünlerinde %44’e, spa ve masaj gibi deneyim odaklı hediyelerde ise %26’ya yükseliyor. Üstelik bu tercihler yalnızca bakım kategorileriyle sınırlı kalmıyor; kendine hediye almayı planlayanların %19’u bu dönemi küçük bir tatil ile kutlamayı hedefliyor. Bu tablo, tüketicinin “iyi hissettiren deneyimlere” ilgisini ortaya koyuyor.

        KADINLAR ALIŞVERİŞTE PLANLI, ERKEKLER İSE KAMPANYA ODAKLI

        Araştırma sonuçları, alışveriş stratejilerindeki cinsiyet farklılığını da rakamlarla ortaya koyuyor. Kadınların yüzde 38’i hediye alışverişini haftalar öncesinden planlayarak tamamlarken, erkeklerde erteleme ve kampanya takibi daha yaygın. Erkeklerin %28’i kampanya dönemlerini beklemeyi tercih ediyor, %17’si ise alışverişi son günlere bırakıyor. Karar verme hızında da benzer bir tablo dikkat çekiyor: Kadınların %59’u ne alacağını önceden bilerek “nokta atışı” alışveriş yaparken, erkeklerin %29’u daha çok araştırarak ve karşılaştırarak ilerliyor. Bu fark, kadınların daha planlı ve hızlı, erkeklerin ise daha fırsat ve fiyat odaklı bir alışveriş yaklaşımı benimsediğini ortaya koyuyor.

