Panathinaikos'tan Tete açıklaması
Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcusu Tete'nin Yunan ekibi Panathinaikos'un transfer listesinde yer aldığı ileri sürüldü. Yeşil Beyazlılar, konuya ilişkin açıklama yaptı.
Galatasaray'ın 24 yaşındaki Brezilyalı futbolcusu Tete'nin transferde ismi Yunan ekibi Panathinaikos ile anılmıştı.
Bu gelişme üzerine Yunan ekibi Panathinaikos, transfer iddialarıyla ilgili bir açıklamada bulundu.
Panathinaikos yaptığı açıklamada, "Gün içinde ortaya atılan transfer iddialarının tamamını reddediyoruz. Bugün ortaya atılan isimlerin hiçbiri transfer hedefimiz değildir." ifadeleri kullanıldı.