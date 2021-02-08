11 milyonu aştı ama adı bile anılmadı!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiSosyal MedyaPandemide Türkiye'nin internet hızı ne oldu? Haberler
ABONE OL

İşte pandemi yılında Türkiye'nin dijital karnesi...

Pandemi Türkiye’nin internet ve sosyal medya kullanımını, hızını nasıl etkiledi? İnternette geçirilen süre kaç dakika arttı? Hızda dünya nerelere ulaştı? Türkiye nerelerde kaldı? Facebook, Instagram ve Twitter’da Türkiye’nin kullanıcı sayıları ne oldu? Hangi sosyal ağın Türkiye’deki kullanıcı sayısı 10 milyon barajını da aştı ama temsilci için adı bile anılmadı? İnternet ve sosyal medya dünyasının nabzını tutan “Digital 2021” raporundan Türkiye’nin dijital özetini çıkardık... Necdet Çalışkan'ın haberi...

Pandemide Türkiye'nin internet hızı ne oldu? Haberler
11 milyonu aştı ama adı bile anılmadı!
0:00 / 0:00

Dünya genelinde internet, sosyal medya, akıllı telefon ve e-ticaret kullanımının mercek altına alan “We Are Social”ın “Digital 2021” raporunun ocak ayı sayısı yayımlandı. Dijital dünyanın nabzını tutan rapordan Türkiye özelinde öne çıkan rakamları derledik. İşte internet kullanımından, sosyal ağlarda geçirilen süreye; Facebook, Instagram, Twitter, YouTube’taki konumundan, mobil ve sabit internette hızına Türkiye’nin dijital özeti...

28 DAKİKA DAHA FAZLA İNTERNET...



“We Are Social Digital 2021” raporuna göre pandeminin damga vurduğu son bir yılda kullanıcıların internette geçirdiği günlük ortalama süre dünyada 11 dakika, Türkiye’de ise 28 dakika arttı. Bu alanda dünya ortalaması 6 saat 43 dakikadan, 6 saat 54 dakikaya; Türkiye ortalaması ise 7 saat 29 dakikadan, 7 saat 57 dakikaya çıktı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre mobil internette geçirilen günlük ortalama süre ise Türkiye’de 4 saatten, 4 saat 19 dakikaya; dünyada ise 3 saat 22 dakikadan 3 saat 39 dakikaya yükseldi.

Kullanıcı başına PC başında internette geçirilen günlük süre de Türkiye’de 9 dakika artışla 3 saat 37 dakikaya çıkarken, dünyada ise 5 dakika düşüşle 3 saat 16 dakikaya indi.

MOBİL VE SABİTTE HIZ



Türkiye’de 34.79 Mbps olan ortalama mobil internet hızı, dünyaya 42.70 Mbps oldu. Bu rakamlar 2020 yılı başında sırasıyla 34.6 Mbps ve 32 Mbps idi. Diğer bir ifadeyle mobilde dünya hızını yüzde 33 artırırken, Türkiye yerinde saydı. Mobil internette dünyanın en hızlı ülkesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (177.52 Mbps) oldu.

TRAFİĞİN YÜZDE 70'İ MOBİLDEN

Sabit internette ise ortalama hız, Türkiye 28.89 Mbps, dünyada 96.43 Mbps olarak kayıtlarda yerini aldı. Bu hızlar 2020 yılı başında ise sırasıyla 26 Mbps ve 73.6 Mbps idi. Böylece dünyanın ortala sabit internet hızı son bir yılda yüzde 31 artarken, Türkiye’de ise bu artış yüzde 11 oldu. 2020’de sabit internette dünyanın en hızlı ülkesi 200 Mbps ile Singapur iken, 2021 raporunda bu ünvanı 308.36 Mbps hız ile Tayland ele geçirdi.

Toplam internet trafiğinde mobilin payı dünya ortalamasında yüzde 55.7 düzeyindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 70.5’e kadar çıktı.

DÜNYADA DÜŞTÜ, TÜRKİYE'DE ARTTI



Gelelim sosyal ağlardaki son kullanım verilerine.... Türkiye’de kullanıcıların sosyal medyada geçirdikleri günlük ortalama süre 6 dakikalık artışla 2 saat 57 dakikaya, dünya ortalamasında ise 1 dakikalık artışla 2 saat 25 dakikaya çıktı.

Türkiye’de kullanıcı başına düşen ortalama sosyal medya hesabı sayısı 9.1’den 9.4’e çıkarken, tam tersi bir eğilim gözlenen dünyada ise bu sayı 8.6’dan 8.4’e geriledi.

Gelelim sosyal ağ platformlarının, Türkiye’de sosyal medya düzenlemesi kapsamına girip girmediğini gösteren kullanıcı sayılarına…

İşte Türkiye’deki kullanıcıları sayıları ve bu sayıyla dünya sıralamasındaki yerimiz:

Instagram’da 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada (2020’de 38 milyon ile 6.)

Facebook’ta 38 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de 37 milyon ile 10.)

Linkedin’de 9.8 milyon kullanıcı ile 14. (2020’de 8.4 milyon ile 15.)

Snapchat’te 11.1 milyon kullanıcı ile 11. (2020’de 7.7 milyon ile 11.)

Twitter’da 13.6 milyon kullanıcı ile 7. (2020’de 11.8 milyon ile 6.)

YouTube’ta 50.6 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de açıklanmadı)

Facebook Messenger’da 21 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de açıklanmadı)



Bu rakamlara göre Türkiye’de kullanıcı sayısı Facebook’un 1 milyon, Linkedin’in 1.4 milyon, Snapchat’n 3.4 milyon, Twitter’ın 1.8 milyon ve Instagram’ın ise 8 milyon artmış görünüyor. Geçen yıl yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağın, Türkiye’de temsilci ataması gerekiyor.

SNAPCHAT TÜRKİYE'DE 11.1 MİLYONU GEÇTİ

Yukarıdaki platformlar dikkate alındığında, Facebook, Instagram, YouTube ve Linkedin Türkiye’de temsilci atama için resmi adımlarını attıklarını duyurdular. Şu ana kadar 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL’lik para idari cezası kesilen ve geçen ay itibariyle de reklam yasağı getirilen Twitter ise henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Ancak işin gözden kaçan bir yanı ise son bir yılda 3.4 milyon artışla Türkiye’deki kullanıcı sayısı 11 milyonu da geçen Snapchat cephesiyle ilgili olarak ne bir başvuru geldi ne de Türkiye’deki resmi makamlardan bu platformla ilgili bir açıklama...

Sosyal medya düzenlemesinde yer alan “Türkiye’de 1 milyon ve üzerinde kullanıcısı olan” ifadesini misliyle karşılayan Snapchat’in sosyal ağ sağlayıcısı tanımına girip girmediği, girmediyse neden girmediği, girdiyse hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor...

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Clubhouse nedir, nasıl kullanılır, Android telefonlarda var mı? Clubhouse indirirken davetiye zorunlu mu?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
Scoutium’dan çıkan bir scout daha Süper Lig kariyerine başladı - Haberler
TEKNOLOJİDijital futbol gözlemciliğinden Süper Lig’e
Clubhouse nedir, nasıl kullanılır, indirilir? Clubhouse davetiye zorunlu mu, android telefonlarda var mı?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
92 milyon aboneye farkındalık mesajı
TEKNOLOJİ92 milyon aboneye farkındalık mesajı
Clubhouse nedir, android telefonlarda var mı? Clubhouse davetiye zorunlu mu, nasıl kullanılır?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?
Son dakika haberler: iOS 14.4 güncellemesi neden çok kritik? Haberler
TEKNOLOJİiPhone ve iPad kullananlara kritik uyarı!
Samsung'dan ABD'ye dev 'çip' yatırımı
TEKNOLOJİ17 milyar dolarlık fabrika kuracak
Son dakika haberler... İşte Türkiye'de en çok şikayet alan sektörler! Haberler
TEKNOLOJİGeldik, evde yoktunuz!
TEKNOFEST 2021 ne zaman? TEKNOFEST 2021 başvuru tarihi ve ekranı
TEKNOLOJİTEKNOFEST 2021 ne zaman?
Clubhouse nedir, android telefonlarda var mı? Clubhouse davetiye zorunlu mu, davetiye nasıl alınır?
TEKNOLOJİClubhouse nedir, nasıl kullanılır?