11 milyonu aştı ama adı bile anılmadı! 0:00 / 0:00

Dünya genelinde internet, sosyal medya, akıllı telefon ve e-ticaret kullanımının mercek altına alan “We Are Social”ın “Digital 2021” raporunun ocak ayı sayısı yayımlandı. Dijital dünyanın nabzını tutan rapordan Türkiye özelinde öne çıkan rakamları derledik. İşte internet kullanımından, sosyal ağlarda geçirilen süreye; Facebook, Instagram, Twitter, YouTube’taki konumundan, mobil ve sabit internette hızına Türkiye’nin dijital özeti...

28 DAKİKA DAHA FAZLA İNTERNET...

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre mobil internette geçirilen günlük ortalama süre ise Türkiye’de 4 saatten, 4 saat 19 dakikaya; dünyada ise 3 saat 22 dakikadan 3 saat 39 dakikaya yükseldi.



Kullanıcı başına PC başında internette geçirilen günlük süre de Türkiye’de 9 dakika artışla 3 saat 37 dakikaya çıkarken, dünyada ise 5 dakika düşüşle 3 saat 16 dakikaya indi.

MOBİL VE SABİTTE HIZ

TRAFİĞİN YÜZDE 70'İ MOBİLDEN

Sabit internette ise ortalama hız, Türkiye 28.89 Mbps, dünyada 96.43 Mbps olarak kayıtlarda yerini aldı. Bu hızlar 2020 yılı başında ise sırasıyla 26 Mbps ve 73.6 Mbps idi. Böylece dünyanın ortala sabit internet hızı son bir yılda yüzde 31 artarken, Türkiye’de ise bu artış yüzde 11 oldu. 2020’de sabit internette dünyanın en hızlı ülkesi 200 Mbps ile Singapur iken, 2021 raporunda bu ünvanı 308.36 Mbps hız ile Tayland ele geçirdi.

Toplam internet trafiğinde mobilin payı dünya ortalamasında yüzde 55.7 düzeyindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 70.5’e kadar çıktı.

DÜNYADA DÜŞTÜ, TÜRKİYE'DE ARTTI

Gelelim sosyal ağ platformlarının, Türkiye’de sosyal medya düzenlemesi kapsamına girip girmediğini gösteren kullanıcı sayılarına…

İşte Türkiye’deki kullanıcıları sayıları ve bu sayıyla dünya sıralamasındaki yerimiz:

Instagram’da 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada (2020’de 38 milyon ile 6.)

Facebook’ta 38 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de 37 milyon ile 10.)

Linkedin’de 9.8 milyon kullanıcı ile 14. (2020’de 8.4 milyon ile 15.)

Snapchat’te 11.1 milyon kullanıcı ile 11. (2020’de 7.7 milyon ile 11.)

Twitter’da 13.6 milyon kullanıcı ile 7. (2020’de 11.8 milyon ile 6.)

YouTube’ta 50.6 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de açıklanmadı)

Facebook Messenger’da 21 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de açıklanmadı)

SNAPCHAT TÜRKİYE'DE 11.1 MİLYONU GEÇTİ

Yukarıdaki platformlar dikkate alındığında, Facebook, Instagram, YouTube ve Linkedin Türkiye’de temsilci atama için resmi adımlarını attıklarını duyurdular. Şu ana kadar 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL’lik para idari cezası kesilen ve geçen ay itibariyle de reklam yasağı getirilen Twitter ise henüz resmi bir girişimde bulunmadı.

Ancak işin gözden kaçan bir yanı ise son bir yılda 3.4 milyon artışla Türkiye’deki kullanıcı sayısı 11 milyonu da geçen Snapchat cephesiyle ilgili olarak ne bir başvuru geldi ne de Türkiye’deki resmi makamlardan bu platformla ilgili bir açıklama...

Sosyal medya düzenlemesinde yer alan “Türkiye’de 1 milyon ve üzerinde kullanıcısı olan” ifadesini misliyle karşılayan Snapchat’in sosyal ağ sağlayıcısı tanımına girip girmediği, girmediyse neden girmediği, girdiyse hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor...