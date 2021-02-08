11 milyonu aştı ama adı bile anılmadı!

Dünya genelinde internet, sosyal medya, akıllı telefon ve e-ticaret kullanımının mercek altına alan “We Are Social”ın “Digital 2021” raporunun ocak ayı sayısı yayımlandı. Dijital dünyanın nabzını tutan rapordan Türkiye özelinde öne çıkan rakamları derledik. İşte internet kullanımından, sosyal ağlarda geçirilen süreye; Facebook, Instagram, Twitter, YouTube’taki konumundan, mobil ve sabit internette hızına Türkiye’nin dijital özeti...
28 DAKİKA DAHA FAZLA İNTERNET...
“We Are Social Digital 2021” raporuna göre pandeminin damga vurduğu son bir yılda kullanıcıların internette geçirdiği günlük ortalama süre dünyada 11 dakika, Türkiye’de ise 28 dakika arttı. Bu alanda dünya ortalaması 6 saat 43 dakikadan, 6 saat 54 dakikaya; Türkiye ortalaması ise 7 saat 29 dakikadan, 7 saat 57 dakikaya çıktı.
Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre mobil internette geçirilen günlük ortalama süre ise Türkiye’de 4 saatten, 4 saat 19 dakikaya; dünyada ise 3 saat 22 dakikadan 3 saat 39 dakikaya yükseldi.
Kullanıcı başına PC başında internette geçirilen günlük süre de Türkiye’de 9 dakika artışla 3 saat 37 dakikaya çıkarken, dünyada ise 5 dakika düşüşle 3 saat 16 dakikaya indi.
MOBİL VE SABİTTE HIZ
Türkiye’de 34.79 Mbps olan ortalama mobil internet hızı, dünyaya 42.70 Mbps oldu. Bu rakamlar 2020 yılı başında sırasıyla 34.6 Mbps ve 32 Mbps idi. Diğer bir ifadeyle mobilde dünya hızını yüzde 33 artırırken, Türkiye yerinde saydı. Mobil internette dünyanın en hızlı ülkesi ise Birleşik Arap Emirlikleri (177.52 Mbps) oldu.
TRAFİĞİN YÜZDE 70'İ MOBİLDEN
Sabit internette ise ortalama hız, Türkiye 28.89 Mbps, dünyada 96.43 Mbps olarak kayıtlarda yerini aldı. Bu hızlar 2020 yılı başında ise sırasıyla 26 Mbps ve 73.6 Mbps idi. Böylece dünyanın ortala sabit internet hızı son bir yılda yüzde 31 artarken, Türkiye’de ise bu artış yüzde 11 oldu. 2020’de sabit internette dünyanın en hızlı ülkesi 200 Mbps ile Singapur iken, 2021 raporunda bu ünvanı 308.36 Mbps hız ile Tayland ele geçirdi.
Toplam internet trafiğinde mobilin payı dünya ortalamasında yüzde 55.7 düzeyindeyken, Türkiye’de bu oran yüzde 70.5’e kadar çıktı.
DÜNYADA DÜŞTÜ, TÜRKİYE'DE ARTTI
Gelelim sosyal ağlardaki son kullanım verilerine.... Türkiye’de kullanıcıların sosyal medyada geçirdikleri günlük ortalama süre 6 dakikalık artışla 2 saat 57 dakikaya, dünya ortalamasında ise 1 dakikalık artışla 2 saat 25 dakikaya çıktı.
Türkiye’de kullanıcı başına düşen ortalama sosyal medya hesabı sayısı 9.1’den 9.4’e çıkarken, tam tersi bir eğilim gözlenen dünyada ise bu sayı 8.6’dan 8.4’e geriledi.
Gelelim sosyal ağ platformlarının, Türkiye’de sosyal medya düzenlemesi kapsamına girip girmediğini gösteren kullanıcı sayılarına…
İşte Türkiye’deki kullanıcıları sayıları ve bu sayıyla dünya sıralamasındaki yerimiz:
Instagram’da 46 milyon kullanıcı ile 6. sırada (2020’de 38 milyon ile 6.)
Facebook’ta 38 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de 37 milyon ile 10.)
Linkedin’de 9.8 milyon kullanıcı ile 14. (2020’de 8.4 milyon ile 15.)
Snapchat’te 11.1 milyon kullanıcı ile 11. (2020’de 7.7 milyon ile 11.)
Twitter’da 13.6 milyon kullanıcı ile 7. (2020’de 11.8 milyon ile 6.)
YouTube’ta 50.6 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de açıklanmadı)
Facebook Messenger’da 21 milyon kullanıcı ile 12. (2020’de açıklanmadı)
Bu rakamlara göre Türkiye’de kullanıcı sayısı Facebook’un 1 milyon, Linkedin’in 1.4 milyon, Snapchat’n 3.4 milyon, Twitter’ın 1.8 milyon ve Instagram’ın ise 8 milyon artmış görünüyor. Geçen yıl yürürlüğe giren yasal düzenlemeye göre Türkiye’de 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağın, Türkiye’de temsilci ataması gerekiyor.
SNAPCHAT TÜRKİYE'DE 11.1 MİLYONU GEÇTİ
Yukarıdaki platformlar dikkate alındığında, Facebook, Instagram, YouTube ve Linkedin Türkiye’de temsilci atama için resmi adımlarını attıklarını duyurdular. Şu ana kadar 10 milyon TL ve ardından 30 milyon TL’lik para idari cezası kesilen ve geçen ay itibariyle de reklam yasağı getirilen Twitter ise henüz resmi bir girişimde bulunmadı.
Ancak işin gözden kaçan bir yanı ise son bir yılda 3.4 milyon artışla Türkiye’deki kullanıcı sayısı 11 milyonu da geçen Snapchat cephesiyle ilgili olarak ne bir başvuru geldi ne de Türkiye’deki resmi makamlardan bu platformla ilgili bir açıklama...
Sosyal medya düzenlemesinde yer alan “Türkiye’de 1 milyon ve üzerinde kullanıcısı olan” ifadesini misliyle karşılayan Snapchat’in sosyal ağ sağlayıcısı tanımına girip girmediği, girmediyse neden girmediği, girdiyse hakkında işlem yapılıp yapılmadığı belirsizliğini koruyor...
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