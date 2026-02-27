Canlı
        Paramount'tan Warner Bros. Discovery'e "üstün teklif"

        Paramount'tan Warner Bros. Discovery'e "üstün teklif"

        Warner Bros. Discovery, Paramount Skydance'in şirketi satın almak için sunduğu hisse başına 31 dolarlık revize edilen teklifin, Netflix ile planlanan birleşme anlaşması bağlamında "şirket için üstün bir teklif" olduğunu açıkladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 01:54
        Paramount'tan Warner Bros. Discovery'e "üstün teklif"

        Şirketten yapılan açıklamada, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun bağımsız finansal ve hukuki danışmanlarıyla görüştükten sonra Paramount'un teklifinin "şirket için üstün teklif" oluşturduğu yönündeki değerlendirmesini Netflix'e bildirdiği belirtildi.

        Açıklamada, Warner Bros. Discovery ile yapılan birleşme sözleşmesinde değişiklik önermesi için Netflix'e 4 iş günü süre tanındığı, bu sürenin sonunda Yönetim Kurulu'nun Paramount'un teklifini halen üstün teklif olarak değerlendirmesi halinde Warner Bros. Discovery'nin Netflix ile yapılan birleşme sözleşmesini feshedebileceği aktarıldı.

        Warner Bros. Discovery'nin açıklamasında, Paramount'un revize teklifinin hisse başına 31 dolarlık nakit ödemeyi içerdiği ayrıca 30 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere hisse başına çeyrek dönem için 0,25 dolarlık günlük gecikme bedeli öngörüldüğü anımsatıldı.

        Açıklamada ayrıca, işlemin düzenleyici kurumlardan kaynaklanan nedenlerle tamamlanamaması durumunda Paramount tarafından ödenecek 7 milyar dolarlık "düzenleyici fesih tazminatı" ile Warner Bros. Discovery'nin Netflix ile olan mevcut anlaşmasını feshetmesi halinde doğacak 2,8 milyar dolarlık tazminat yükümlülüğünün de Paramount tarafından karşılanacağı yinelendi.

        - Paramount teklifinin görüşülmesi için 7 günlük süre tanınmıştı

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

        Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount, 10 Şubat'ta teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti.

        Warner Bros. Discovery ise 17 Şubat'ta Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

