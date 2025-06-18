Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan: Pasifik Eurasia bir lokomotif işlevi görecek

Pasifik Eurasia, stratejik öneme sahip "Orta Koridor" güzergahında demir yolu taşımacılığını hak ettiği potansiyeline kavuşturmak amacıyla Çin devlet demir yolu şirketi China Railway ile stratejik mutabakata vardı. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile mayıs ayında Çin’e yaptıkları ziyaret sonrasında Çin demiryolu lojistiğinin en üst kurumu olan China Railway’in iştiraki China Railway International Multimodal Co. Ltd. ile Çin-Türkiye-Avrupa hattında 17 Haziran 2025 tarihli “Uluslararası Konteyner Taşımacılığı Sözleşmesi” imzalayan Pasifik Eurasia, bu anlaşma kapsamında başlangıçta yapacağı 10 blok tren seferinin ardından düzenli olarak devam edecek olan blok tren seferleri ile ilk etapta yıllık bin tren hedefine koşacak.

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Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, Pasifik Eurasia’nın bu zamana kadar Çin’in eyaletlerinin lojistik platform şirketleriyle anlaşmalar yaptığını, son iş birliğinin 57 platformu kapsayan demiryolu lojistiği faaliyetlerinin koordinesini yapan devlet kurumunun şirketi ile imzalandığını söyledi.

İLK ETAPTA YILDA 1.000 ADET BLOK TREN SEFERİNE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

Çin’in demiryolu taşımacılığında otorite konumunda olan bir şirket ile yaptıkları bu iş birliğinin önümüzdeki dönemde yeni fırsatları da beraberinde getireceğini ifade eden Erdoğan, “Bu anlaşma ile Orta Koridor üzerinde hacimde hızlı bir artış sağlanması ve ilk etapta yılda 1.000 adet blok tren seferine ulaşılması hedefleniyor. Bu hedeflerin daha da büyümesi ve hacimlerinin artırılması amacıyla yeni anlaşmalar için de çalışmalarımız devam ediyor. 27-29 Haziran tarihlerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın düzenlediği, Cumhurbaşkanımızın açılışını yapacağı, 50’den çok ülkenin bakan düzeyinde katılacağı, bizim de Pasifik Holding olarak ana sponsoru olduğumuz “Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu 2025” forumunda Çinli muhataplarımızla stratejik değere sahip yeni anlaşmalar imzalamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

REKLAM Fatih Erdoğan, tüm bu gelişmelerin hem ülkemizin lojistik merkez olma konusundaki stratejisini hem de Pasifik Eurasia’nın Orta Koridorda ana oyuncu olma hedefini desteklediğine dikkat çekti. Pasifik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Erdoğan, küresel ticaretin, enerji arz güvenliğinin ve siyasi nüfuz mücadelesinin büyük ölçüde lojistik hatlar ve ulaşım koridorları üzerinden yürütüldüğü bir çağda, ticaret yolları artık sadece ekonomik değil, jeopolitik ve güvenlik mimarisinin temel bileşenleri haline geldiğini söyledi. 21. yüzyılın ilk çeyreğindeki gelişmeler içinde en dikkat çeken hususların başında dünyada küresel ticaret ağlarının, jeopolitik ve jeoekonomik gelişmelerle birlikte hızla dönüştüğünü söyleyen Erdoğan, “Çin’in 2013 yılında bir vizyon projesi olarak başlattığı Kuşak ve Yol İnsiyatifi çerçevesinde yeniden şekillenen dengeler, Orta Koridor’un önemini öne çıkarıyor. Orta Koridor ile Türkiye hem mevcut jeopolitik konjonktür hem de yapısal gerçeklik açısından bölgesel bir geçiş hattı olmanın ötesinde, bir merkez ülke stratejisine dönüşmektedir” dedi. Erdoğan, Türkiye’nin, bu koridorun kilit ülkesi olarak lojistik, enerji, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarında kritik avantajlara sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

REKLAM "PASİFİK EURASİA ADETA BİR LOKOMOTİF İŞLEVİ GÖRECEK" Orta Koridor’un, Çin’den başlayıp Kazakistan, Hazar Denizi ülkeleri, Azerbaycan, Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan bir ticaret güzergahı olduğunu ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: “Bizim vizyonumuzda bu rota bir alternatif olmanın da ötesinde hem coğrafi hem de ekonomik açıdan Türkiye’ye büyük fırsatlar sunuyor. Orta Koridor, yük taşımacılığında alternatif güzergahlara kıyasla maliyet avantajı ve zaman tasarrufu sağlama potansiyeline sahip. Orta ve uzun vadede devletimizin başta Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı ve diğer ilgili bakanlıklarının, Orta Koridor’a dair tedbir ve tasarrufları ile birlikte bu koridorun yeterli kapasiteye kavuşmasını ve verimli kullanıma geçmesini bekliyoruz. Bu süreçte Pasifik Eurasia bu hedeflere dair adeta bir lokomotif işlevi görecektir.” Fatih Erdoğan, Kuzey Koridorunun, Çin'den başlayarak Kazakistan, Rusya ve Belarus üzerinden Avrupa’ya uzanan hattı kapsadığını, kara koridorları arasında 2015-2021 arasında en işlevsel rota olarak öne çıksa da Rusya-Ukrayna Savaşı’nın, bu güzergâhın jeopolitik kırılganlığını açığa çıkardığını, muhtemel ekonomik ve lojistik ambargoların, Kuzey Koridoru üzerindeki taşımacılık faaliyetlerini riskli hale getirdiğini anlattı.

REKLAM Fatih Erdoğan, denizlerde jeopolitik kuşatma ve güvensizliğin siyasal ve askeri çatışmalar nedeni ile ivmelenmekte olduğunu, Güney Koridorunun, Çin’den başlayarak Avrupa’ya ulaşan, ağırlıklı olarak deniz tabanlı bir güzergâh olduğunu anlattı. Teorik potansiyeline rağmen güzergahtaki ülke ve bölgelerden kaynaklı yüksek jeopolitik tehditler nedeniyle Güney Koridorunun kırılgan bir yapıya sahip olduğunu ifade eden Erdoğan, Orta Koridor’un dengeli, dirençli ve stratejik derinliğe sahip bir rota olduğunu vurguladı. Orta Koridor’un potansiyeline ulaşabilmesi için zaman içinde Türkiye, Çin, AB ülkeleri, Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan ve Türk Devletleri Teşkilatı üyesi diğer ülkeler arasında ortak demiryolu modernizasyonu, lojistik merkezlerin koordinasyonu ve dijital sınır kapıları projeleri hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, “Bunlara ek olarak sınır ötesi e-ticaret ve finansal entegrasyonun artırılması yönünde büyük adımlar atılmaya başlandı ve bu durum gün geçtikçe ivmelenecek” dedi. Erdoğan, Dünya Bankası, AB ve Çin odaklı raporların da ifade ettiği gibi bölgedeki ticari yük hacminin 2030 yılına kadar yüzde 50 artacağını öngördüklerini, bunun Türkiye için büyük bir fırsat olduğunu sözlerine ekledi.