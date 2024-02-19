Kulüpler Birliği'nden açıklama geldi! Passolig kalkıyor mu?
Kulüpler Birliği, 19 Şubat günü yaptığı açıklamada; futbol kulüplerinin e-bilet satışı için istedikleri firmalarla çalışabileceğini duyurdu. Bu açıklama, Passolig sahibi milyonlarca vatandaşın aklına, "Passolig kalkıyor mu?" sorusunu getirdi. Peki, Passolig kalkıyor mu? İşte, merak edilenler...
19 Şubat günü Kulüpler Birliği X hesabından yaptığı bir paylaşımla bilet satışında yeni bir döneme işaret etti. Buna göre; futbol kulüpleri, e-bilet satışını istedikleri firmalar ile anlaşarak gerçekleştirecek. Bu açıklamanın ardından milyonlarca futbolsever, "Passolig kalkıyor mu?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar...
KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ!
Kulüpler Birliği X hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi;
"Kulüplerimiz, önümüzdeki dönemde elektronik bilet satış organizasyonunu, anlaşacakları firmalar ile gerçekleştirmek kanaatindedir. Bu doğrultuda bilet satış organizasyonu ve teknik altyapı kabiliyetine haiz firmalar ile görüşme kararı alınmıştır. Kulüplerimizin bilet satış organizasyonuna talip olacak firmaların Kulüpler Birliği Vakfına başvurularını iletmeleri rica olunur."
PASSOLİG KALKIYOR MU?
Kulüpler artık istedikleri bilet satış platformu ile istedikleri şartlarda anlaşabilecekler. Ancak Passolig uygulaması da aynı şekilde devam ediyor.