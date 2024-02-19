19 Şubat günü Kulüpler Birliği X hesabından yaptığı bir paylaşımla bilet satışında yeni bir döneme işaret etti. Buna göre; futbol kulüpleri, e-bilet satışını istedikleri firmalar ile anlaşarak gerçekleştirecek. Bu açıklamanın ardından milyonlarca futbolsever, "Passolig kalkıyor mu?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte, detaylar...