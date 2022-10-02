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Haberler İş-Yaşam Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor
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Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açıldı

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Şu anki İBB Belediye Başkanı'nın bir işin ucundan tutmak gibi bir derdi yok. Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada büyüdüm. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor; 'Belediye Başkanı ne iş yapar' Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecektir" dedi

Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattı açılıyor
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattının açılışında konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Biz sevgimizi bu şehre yaptığımız yatırımlarla gösteriyoruz.

-İstanbul'a kazandırdığımız yeni ulaşım projemizin hayırlı olmasını diliyorum. Uzunluğu 7.4 km olan 4 istasyonlu bu metro hattı, Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kadıköy'e bağlamaktadır. Pendik'ten 10 dakikada, Kartal'dan 12 dakikada, Kadıköy'den 50 dakikada ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Önümüzdeki birkaç ay içinde şu an devam eden yatırımlar tamamlandığında bu hattı İstanbul Havalimanı'na kadar ulaştıracağız.

-İstanbul'daki raylı sistem ağı uzunluğunu 270 km'nin üzerine çıkarıyoruz. Halen inşası süren projelerle bu rakam 366 kilometreyi geçecektir. Birileri raylı sistemleri üzerine almak istiyor. Bunlara dersi seçimlerde vereceğiz.

-İstanbul'un her sorunuyla ilgileneceğiz. Turizminden ticaretine bu şehrin her bir gündemi bizim gündemimizdir.

-İBB'nin belediye başkanı Bodrum'da. Erdoğan'ın bakanları nerede? Doğal afetin olduğu yerde. Yeri geliyor Kastamonu'da, yeri geliyor Bartın'da... Şu anki İBB Belediye Başkanı'nın bir işin ucundan tutmak gibi bir derdi yok. Arkadaş ben İstanbulluyum. Burada büyüdüm. Nerede neyin nasıl olduğunu gayet iyi bilirim. Bana İstanbullu vatandaşım soruyor. Belediye Başkanı ne iş yapar? Haziran geliyor. Haziranda bunların topuna gereken dersi İstanbullu verecektir.

-Ama ilgili Bakanlığımız sorunu çözüyor ve vatandaşımızı mağdur etmiyor. İstanbulluyu çaresiz, sahipsiz bırakmıyor. Bizim derdimiz siyaset, makam ve makam değildir.

-Yaşanan her küresel kriz Türkiye'nin ve onun vitrini olan İstanbul'un önemini bir kez daha arttırıyor. Türkiye ve İstanbul düğümleri çözüyor, etrafına barış ve sevgi iklimi yayıyor.

Devamı geliyor...

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