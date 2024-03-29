Pep Guardiola'dan Bruno Guimaraes'e transfer kancası!
Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United forması giyen Brezilyalı orta saha Bruno Guimaraes'i yeni sezonda kadrosunda görmek istiyor.
İngiltere Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi veren Manchester City, gelecek sezonun transfer çalışmalarına ise şimdiden başladı.
İspanyol basını, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola'nın transferdeki ilk hedefinin Bruno Guimaraes olduğunu yazdı.
Fichajes'te yer alan habere göre; Newcastle United forması giyen Brezilyalı orta sahayı gelecek sezon kadrosunda görmek isteyen Guardiola, transfer için tüm imkanların kullanılmasını talep etti.
Newcastle'ın ise Guimaraes için 100 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
Ön Libero ve orta saha mevkilerinde oynayan 26 yaşındaki futbolcuya Avrupa devlerinin yoğun ilgi gösterdiği ancak Newcastle United'ın Guimaraes'i kadrosunda tutmak istediği ifade edildi.
Newcastle United'ın 2022'nin ocak ayında 42 milyon Euro bedelle Lyon'dan transfer ettiği Guimaraes, bu sezon çıktığı 40 maçta 3 gol, 7 asistlik performans sergiledi.