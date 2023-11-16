Pınar Demirkaya'nın kitap lansmanı Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı
Beşiktaş Kulübü'nün beslenme uzmanı Pınar Demirkaya'nın kitap lansmanı Tüpraş Stadyumu'nda yapıldı.
Beşiktaş Futbol Akademisi Beslenme Uzmanı Diyetisyen Pınar Demirkaya’nın beslenmeye farklı ve bütüncül bir açıdan yaklaştığı, ekseninde neden kilo veremediğimizi sorgulayan ilk kitabı Ya Suçlu Lektinse?’nin lansmanı Tüpraş Stadyumu’nda gerçekleştirildi.
Lansmana; Beşiktaş Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi, Operasyon Müdürü Behçet Elbistanlıoğlu, Başkan Ahmet Nur Çebi’nin İletişim Danışmanı Şule Gökırmak, eski yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban, Beşiktaşlı Avukatlar Derneği Başkanı Özkan Burak Özmen ile davetliler katıldılar.