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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu? - Borsa Haberleri

        Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?

        Borsa bugün (23 Temmuz 2025 Çarşamba) günü düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -0,23 değer kaybederek 10.591,98 puanla günü kapattı.Dolar yüzde 0,10 yükselerek 40,45 liradan kapanış yaptı.Gram altın ise yüzde -0,37 ile 4.441,96 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2025 - 18:30 Güncelleme: 23.07.2025 - 18:30
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        Piyasa kapanışı: 23 Temmuz 2025 Çarşamba Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda bugün ne oldu?
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        23 Temmuz 2025 Çarşamba, BIST 100 günü -0,23 düşerek 10.591,98 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10673.1300 puandan işlem görürken en düşük 10571.7300 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse GEREL,KNFRT,MIATK, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise TERA,KLNMA,HEDEF oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (7.335.759.550.50 TL), ASELS (6.773.285.230.60 TL), YKBNK (5.483.080.676.28 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.50
        -0.93 %
        7.335.759.551
        A
        180.10
        2.04 %
        6.773.285.231
        Y
        32.88
        -0.90 %
        5.483.080.676
        E
        19.73
        -2.81 %
        5.092.779.421
        I
        14.41
        -1.03 %
        4.838.365.660
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        24.22
        9.99 %
        664.666.488
        K
        16.74
        9.99 %
        84.423.952
        M
        35.94
        9.98 %
        1.436.965.282
        I
        55.10
        9.98 %
        33.986.074
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        439.50
        -9.98 %
        3.859.618.834
        T
        9.41
        -9.95 %
        8.991.470
        H
        10.62
        -9.92 %
        49.552.006
        Y
        5.67
        -9.86 %
        12.943.806
        H
        1.99
        -8.29 %
        445.629.826
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (23 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Dolar/TL yüzde 0,10 artarak 40,45 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,04 düşerek 47,51 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        40,45
        0,10 %
        E
        EUR/TRY
        47,51
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (23 Temmuz 2025 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,55 azalış ile 3.412,50 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,37 düşüşle 4.441,96 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.262,61 olurken, Cumhuriyet altını ise 28.961,61 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        3.412,50
        -0,55 %
        G
        GRAM ALTIN
        4.441,96
        -0,37 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        28.961,61
        -0,37 %
        ÇEYREK ALTIN
        7.262,61
        -0,37 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,74 azalış ile 118.074,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -2,74 düşüş ile 3.612,20 doları buldu. Brent Petrol ise 68,12 dolar

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