Piyasa raporu (13 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul günü (13 Mayıs 2026 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,23 değer kaybederek 14.598,47 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,42 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,52 ile 6.845,42 liradan işlem gördü.
13 Mayıs 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,23 düşerek 14.598,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14867.8300 puandan işlem görürken en düşük 14566.2300 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KORDS,SUMAS,EUYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,PASEU,SVGYO oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (25.748.940.881.68 TL), ASTOR (16.239.393.437.00 TL), THYAO (9.562.782.134.00 TL) oldu.
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mayıs 2026 Çarşamba)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 45,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,17 düşüş ile 53,21 liraya geldi.
Altın fiyatlarında son durum (13 Mayıs 2026 Çarşamba)
Altının ons fiyatı yüzde -0,52 azalış ile 4.690,51 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,52 düşüşle 6.845,42 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.192,26 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.632,15 oldu.
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,26 azalış ile 79.340,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,36 düşüş ile 2.256,10 doları buldu. Brent Petrol ise 107,45 dolar