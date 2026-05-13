        BIST 100 14.598,47 %-1,23
        DOLAR 45,4176 %0,10
        EURO 53,2257 %-0,14
        GRAM ALTIN 6.847,29 %-0,49
        FAİZ 42,49 %1,02
        GÜMÜŞ GRAM 129,05 %2,12
        BITCOIN 79.223,00 %-1,80
        GBP/TRY 61,4686 %-0,01
        EUR/USD 1,1714 %-0,21
        BRENT 107,14 %-0,58
        ÇEYREK ALTIN 11.195,32 %-0,49
        Piyasa raporu (13 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (13 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul günü (13 Mayıs 2026 Çarşamba) düşüş ile tamamladı. BIST 100 endeksi, yüzde -1,23 değer kaybederek 14.598,47 puanla günü kapattı.Dolar ise 45,42 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde -0,52 ile 6.845,42 liradan işlem gördü.

        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 18:30
        Piyasa raporu (13 Mayıs 2026 Çarşamba): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        13 Mayıs 2026 Çarşamba, BIST 100 günü -1,23 düşerek 14.598,47 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14867.8300 puandan işlem görürken en düşük 14566.2300 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse KORDS,SUMAS,EUYO, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise RALYH,PASEU,SVGYO oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler SASA (25.748.940.881.68 TL), ASTOR (16.239.393.437.00 TL), THYAO (9.562.782.134.00 TL) oldu.

        2.91
        -9.91 %
        25.748.940.882
        335.00
        0.53 %
        16.239.393.437
        304.00
        -0.57 %
        9.562.782.134
        29.00
        6.62 %
        8.483.155.629
        71.55
        -1.65 %
        7.572.786.376
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        86.90
        10.00 %
        807.144.512
        390.50
        10.00 %
        6.561.943
        6.05
        10.00 %
        13.272.911
        17.60
        10.00 %
        185.590.682
        12.55
        9.99 %
        1.758.550.255
        324.00
        -10.00 %
        558.176.461
        108.90
        -10.00 %
        1.220.598.562
        19.17
        -10.00 %
        784.131.253
        19.80
        -10.00 %
        1.759.387.138
        16.84
        -9.99 %
        5.462.590.057
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (13 Mayıs 2026 Çarşamba)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,10 artış ile 45,42 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,17 düşüş ile 53,21 liraya geldi.

        USD/TRY
        45,42
        0,10 %
        EUR/TRY
        53,21
        -0,17 %
        Altın fiyatlarında son durum (13 Mayıs 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde -0,52 azalış ile 4.690,51 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -0,52 düşüşle 6.845,42 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 11.192,26 olurken, Cumhuriyet altını ise 44.632,15 oldu.

        ALTIN/ONS
        4.690,51
        -0,52 %
        GRAM ALTIN
        6.845,42
        -0,52 %
        CUMHURİYET ALTINI
        44.632,15
        -0,52 %
        ÇEYREK ALTIN
        11.192,26
        -0,52 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -1,26 azalış ile 79.340,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -0,36 düşüş ile 2.256,10 doları buldu. Brent Petrol ise 107,45 dolar

        Biyodizel tesisinde yangın! 1 can kaybı var!
        ABD Başkanı Trump Çin'de
        Çarpışan TIR'lar alev aldı, sürücüler can verdi!
        Bugün Ne Oldu? 13 Mayıs 2026'nın haberleri
        39 il için sağanak uyarısı
        Hande Çinkitaş davasına Yargıtay son noktayı koydu!
        Almanlar umutsuz: Koalisyon dağılır
        AK Parti'ye geçen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal memleketinde konuştu
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        AB Özel Temsilcisi Habertürk'e konuştu
        Ramos, Sevilla'yı nasıl satın alıyor?
        Meşhur tokadın sebebini açıkladı
        G.Saray'dan kiralık giden isimler ne yaptı?
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Kırmızı halıda şıklık yarışı
        Trabzonspor'un kupa 11'i
        Oyuncu Alp Balkan'a veda
        Sevgilisini takipten çıktı
        Bu kez norovirüs alarmı: 1700 kişi karantinada!
        Tutuklanan eski Uşak Belediye Başkanı Yalım'ın ek ifadesi ortaya çıktı!
