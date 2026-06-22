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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasa raporu (22 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasa raporu (22 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (22 Haziran 2026 Pazartesi) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,10 değer kaybederek 14.719,27 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,05 artış ile 46,46 liraya çıktı. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,07 değer kazanarak 6.271,64 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasa raporu (22 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        22 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 14.719,27 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLAS,ESCOM,SEKUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,EMPAE,KONTR oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (10.373.927.946.25 TL), THYAO (9.978.870.232.00 TL), SASA (6.501.748.618.40 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        311.50
        5.68 %
        10.373.927.946
        T
        324.75
        -0.61 %
        9.978.870.232
        S
        2.74
        0.37 %
        6.501.748.618
        A
        394.75
        -1.93 %
        6.173.739.146
        P
        4.02
        0.50 %
        6.157.948.073
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        1.32
        10.00 %
        93.772.176
        E
        6.60
        10.00 %
        559.904.893
        S
        10.23
        10.00 %
        135.137.088
        P
        92.40
        10.00 %
        156.582.151
        A
        616.00
        10.00 %
        88.689.744
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        A
        116.10
        -10.00 %
        5.166.413
        E
        95.50
        -9.99 %
        45.433.648
        K
        4.99
        -9.93 %
        29.176.720
        G
        15.78
        -8.73 %
        1.611.704.003
        R
        186.60
        -8.08 %
        873.848.640
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Haziran 2026 Pazartesi)

        Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,46 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,18 lirayla günü tamamladı.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,46
        0,05 %
        E
        EUR/TRY
        53,18
        -0,20 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (22 Haziran 2026 Pazartesi)

        Altının ons fiyatı yüzde 0,80 artış ile 4.189,14 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,07 yükselişle 6.271,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.254,12 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.891,06 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.189,14
        0,80 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.271,64
        1,07 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.891,06
        1,07 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.254,12
        1,07 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,19 yükseliş ile 64.936,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,27 artış ile 1.751,51 dolar.Brent Petrol ise 77,39 dolar

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