Piyasa raporu (22 Haziran 2026 Pazartesi): Borsa, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Haziran 2026 Pazartesi tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü -0,10 düşüş ile 14.719,27 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi IHLAS,ESCOM,SEKUR olurken en çok değer kaybeden 3 hisse ATEKS,EMPAE,KONTR oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler ASTOR (10.373.927.946.25 TL), THYAO (9.978.870.232.00 TL), SASA (6.501.748.618.40 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Haziran 2026 Pazartesi)

Dolar/TL yüzde 0,05 artarak 46,46 lira oldu, Euro/TL yüzde -0,20 düşerek 53,18 lirayla günü tamamladı.

Altın fiyatlarında son durum (22 Haziran 2026 Pazartesi)

Altının ons fiyatı yüzde 0,80 artış ile 4.189,14 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,07 yükselişle 6.271,64 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.254,12 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.891,06 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde 1,19 yükseliş ile 64.936,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde 1,27 artış ile 1.751,51 dolar.Brent Petrol ise 77,39 dolar