        Piyasalarda gün sonu: 10 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 10 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (10 Mart 2026 Salı) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 3,73 değer kazanarak 13.175,74 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 44,04 liraya geriledi. Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,64 ile 7.395,38 liraya çıktı.

        Habertürk
        Giriş: 10.03.2026 - 18:30
        Piyasalarda gün sonu: 10 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        10 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.175,74 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,73 olarak gerçekleşti.

        Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        276.75
        -2.64 %
        15.681.895.138
        T
        258.00
        4.54 %
        15.622.859.734
        A
        333.50
        -3.33 %
        11.659.170.492
        A
        74.05
        -6.97 %
        8.980.330.520
        I
        14.22
        -5.07 %
        6.905.437.699
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        G
        12.10
        10.00 %
        2.220.507
        K
        133.10
        10.00 %
        89.585.986
        B
        954.00
        9.97 %
        138.374.168
        K
        52.25
        9.95 %
        1.409.735.619
        B
        32.94
        9.95 %
        522.190.677
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        294.75
        -10.00 %
        312.944.599
        Q
        2.88
        -10.00 %
        1.039.975.923
        B
        49.42
        -9.98 %
        306.580.269
        K
        183.30
        -9.97 %
        938.329.654
        M
        19.14
        -9.97 %
        4.942.510.553
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Mart 2026 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 44,04 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,06 yükseliş ile 51,30 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,04
        -0,01 %
        E
        EUR/TRY
        51,30
        0,06 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (10 Mart 2026 Salı)

        Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,68 değer kazanarak 5.225,07 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,64 değer kazanarak 7.395,38 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 12.091,45 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 48.221,57 lira oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        5.225,07
        1,68 %
        G
        GRAM ALTIN
        7.395,38
        1,64 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        48.221,57
        1,65 %
        ÇEYREK ALTIN
        12.091,45
        1,64 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,13 artış ile 71.256,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,14 yükseliş ile 2.069,17 doları buldu. Brent Petrol ise 87,25 dolar

