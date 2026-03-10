Piyasalarda gün sonu: 10 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

10 Mart 2026 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 13.175,74 puanla kapatırken günlük yükseliş % 3,73 olarak gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günün en çok yükselen 3 hissesi GENKM,KUVVA,BURVA olurken en çok değer kaybeden 3 hisse INTEM,QUAGR,BURCE oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (15.681.895.137.50 TL), TUPRS (15.622.859.734.30 TL), ASELS (11.659.170.492.25 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (10 Mart 2026 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde -0,01 azalış ile 44,04 liraya düştü, Euro/TL yüzde 0,06 yükseliş ile 51,30 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (10 Mart 2026 Salı)

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı yüzde 1,68 değer kazanarak 5.225,07 dolara yükseldi. Yurt içinde ise serbest piyasada gram altın yüzde 1,64 değer kazanarak 7.395,38 liradan işlem gördü. Çeyrek altın 12.091,45 liradan işlem görürken, Cumhuriyet altını ise 48.221,57 lira oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 3,13 artış ile 71.256,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 2,14 yükseliş ile 2.069,17 doları buldu. Brent Petrol ise 87,25 dolar