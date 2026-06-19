Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Haziran 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,72 değer kaybederek 14.720,74 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 46,44 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,40 ile 6.199,39 liradan işlem gördü.
19 Haziran 2026 Cuma, BIST 100 günü -0,72 düşerek 14.720,74 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14876.0700 puandan işlem görürken en düşük 14657.7700 puanı gördü.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CELHA,BIGCH,SMRVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise VERUS,GENKM,ATEKS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (22.849.029.741.00 TL), EUPWR (13.443.215.145.60 TL), AKBNK (11.136.734.567.70 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
326.75 ₺
|
-0.53 %
|
22.849.029.741
|
88.35 ₺
|
5.30 %
|
13.443.215.146
|
81.85 ₺
|
0.92 %
|
11.136.734.568
|
15.36 ₺
|
-0.71 %
|
8.984.435.496
|
402.50 ₺
|
-2.01 %
|
7.825.864.449
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
18.37 ₺
|
10.00 %
|
539.199.596
|
7.70 ₺
|
10.00 %
|
300.231.369
|
15.85 ₺
|
9.99 %
|
901.081.385
|
42.48 ₺
|
9.99 %
|
24.410.659
|
55.10 ₺
|
9.98 %
|
131.611.928
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
626.00 ₺
|
-9.99 %
|
89.180.919
|
17.29 ₺
|
-9.99 %
|
1.081.321.868
|
129.00 ₺
|
-9.98 %
|
7.689.237
|
7.13 ₺
|
-9.97 %
|
792.972.497
|
9.30 ₺
|
-9.97 %
|
33.406.268
Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Haziran 2026 Cuma)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 46,44 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,15 yükseliş ile 53,29 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
46,44 ₺
|
0,00 %
|
E
|
53,29 ₺
|
0,15 %
Altın fiyatlarında son durum (19 Haziran 2026 Cuma)
Altının ons fiyatı yüzde -1,36 azalış ile 4.152,58 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,40 düşüşle 6.199,39 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.136,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.420,05 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
4.152,58 ₺
|
-1,36 %
|
6.199,39 ₺
|
-1,40 %
|
40.420,05 ₺
|
-1,40 %
|
10.136,01 ₺
|
-1,40 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,49 azalış ile 62.992,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,52 düşüş ile 1.698,66 doları buldu. Brent Petrol ise 80,25 dolar