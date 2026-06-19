Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

19 Haziran 2026 Cuma, BIST 100 günü -0,72 düşerek 14.720,74 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14876.0700 puandan işlem görürken en düşük 14657.7700 puanı gördü.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CELHA,BIGCH,SMRVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise VERUS,GENKM,ATEKS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (22.849.029.741.00 TL), EUPWR (13.443.215.145.60 TL), AKBNK (11.136.734.567.70 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Haziran 2026 Cuma)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 46,44 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,15 yükseliş ile 53,29 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (19 Haziran 2026 Cuma)

Altının ons fiyatı yüzde -1,36 azalış ile 4.152,58 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,40 düşüşle 6.199,39 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.136,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.420,05 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,49 azalış ile 62.992,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,52 düşüş ile 1.698,66 doları buldu. Brent Petrol ise 80,25 dolar