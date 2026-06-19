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        BIST 100 14.720,74 %-0,72
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        Haberler Ekonomi Borsa Döviz Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (19 Haziran 2026 Cuma) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,72 değer kaybederek 14.720,74 puanla günü kapattı.Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 46,44 liraya çıktı. Gram altın ise yüzde -1,40 ile 6.199,39 liradan işlem gördü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Haziran 2026 - 18:30 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Piyasalarda gün sonu: 19 Haziran 2026 Cuma Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        19 Haziran 2026 Cuma, BIST 100 günü -0,72 düşerek 14.720,74 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 14876.0700 puandan işlem görürken en düşük 14657.7700 puanı gördü.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse CELHA,BIGCH,SMRVA, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise VERUS,GENKM,ATEKS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (22.849.029.741.00 TL), EUPWR (13.443.215.145.60 TL), AKBNK (11.136.734.567.70 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        326.75
        -0.53 %
        22.849.029.741
        E
        88.35
        5.30 %
        13.443.215.146
        A
        81.85
        0.92 %
        11.136.734.568
        I
        15.36
        -0.71 %
        8.984.435.496
        A
        402.50
        -2.01 %
        7.825.864.449
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        C
        18.37
        10.00 %
        539.199.596
        B
        7.70
        10.00 %
        300.231.369
        S
        15.85
        9.99 %
        901.081.385
        D
        42.48
        9.99 %
        24.410.659
        B
        55.10
        9.98 %
        131.611.928
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        V
        626.00
        -9.99 %
        89.180.919
        G
        17.29
        -9.99 %
        1.081.321.868
        A
        129.00
        -9.98 %
        7.689.237
        E
        7.13
        -9.97 %
        792.972.497
        S
        9.30
        -9.97 %
        33.406.268
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (19 Haziran 2026 Cuma)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,00 artış ile 46,44 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde 0,15 yükseliş ile 53,29 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        46,44
        0,00 %
        E
        EUR/TRY
        53,29
        0,15 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (19 Haziran 2026 Cuma)

        Altının ons fiyatı yüzde -1,36 azalış ile 4.152,58 dolara geriledi. Türkiye'de gram altın yüzde -1,40 düşüşle 6.199,39 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.136,01 olurken, Cumhuriyet altını ise 40.420,05 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.152,58
        -1,36 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.199,39
        -1,40 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        40.420,05
        -1,40 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.136,01
        -1,40 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde -0,49 azalış ile 62.992,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde -1,52 düşüş ile 1.698,66 doları buldu. Brent Petrol ise 80,25 dolar

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