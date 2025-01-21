Piyasalarda gün sonu: 21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Ocak 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,30 değer kaybederek 9.999,55 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,63 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,15 değer kazanarak 3.135,07 liraya yükseldi.
21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.999,55 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,30 olarak gerçekleşti.
Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGGUB,SKYMD,KZBGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SUNTK,DAGI,IZFAS oldu.
Borsa'da en çok işlem görenler
İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.286.264.762.00 TL), ISCTR (9.739.155.675.50 TL), AKBNK (8.246.203.317.30 TL) oldu.
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
32.58 ₺
|
1.88 %
|
10.286.264.762
|
14.62 ₺
|
1.32 %
|
9.739.155.676
|
68.55 ₺
|
2.08 %
|
8.246.203.317
|
301.25 ₺
|
-1.47 %
|
7.335.616.977
|
175.20 ₺
|
-0.11 %
|
4.485.870.555
Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
81.40 ₺
|
10.00 %
|
504.046.328
|
15.05 ₺
|
9.93 %
|
141.212.990
|
5.98 ₺
|
9.93 %
|
367.296.210
|
6.58 ₺
|
9.85 %
|
35.356.513
|
27.96 ₺
|
9.65 %
|
8.811.037
|HİSSE ADI
|KAPANIŞ
|ORAN
|HACİM
|
37.98 ₺
|
-10.00 %
|
258.475.269
|
16.14 ₺
|
-9.22 %
|
275.636.938
|
73.65 ₺
|
-6.18 %
|
148.701.113
|
338.25 ₺
|
-4.38 %
|
1.814.817
|
40.20 ₺
|
-4.29 %
|
75.236.484
Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ocak 2025 Salı)
Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 35,63 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 37,06 liraya geldi.
|DÖVİZ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
U
|
35,63 ₺
|
0,15 %
|
E
|
37,06 ₺
|
-0,04 %
Altın fiyatlarında son durum (21 Ocak 2025 Salı)
Altının ons fiyatı yüzde 1,01 artış ile 2.735,62 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,15 yükselişle 3.135,07 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.125,83 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.440,64 oldu.
|ALTIN CİNSİ
|KAPANIŞ
|ORAN
|
2.735,62 ₺
|
1,01 %
|
3.135,07 ₺
|
1,15 %
|
20.440,64 ₺
|
1,15 %
|
5.125,83 ₺
|
1,15 %
Diğer piyasalar
Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,99 düşüş ile 103.307,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,72 azalış ile 3.281,66 dolar.Brent Petrol ise 79,08 dolar