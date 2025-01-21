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        Haberler Ekonomi Para Piyasalar Piyasalarda gün sonu: 21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum - Borsa Haberleri

        Piyasalarda gün sonu: 21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (21 Ocak 2025 Salı) günü düşüş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde -0,30 değer kaybederek 9.999,55 puanla günü kapattı.Dolar ise 35,63 liraya yükseldi.Serbest piyasada gram altın ise günlük yüzde 1,15 değer kazanarak 3.135,07 liraya yükseldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2025 - 18:30 Güncelleme: 21.01.2025 - 18:30
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        Piyasalarda gün sonu: 21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum
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        21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.999,55 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,30 olarak gerçekleşti.

        Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGGUB,SKYMD,KZBGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SUNTK,DAGI,IZFAS oldu.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.286.264.762.00 TL), ISCTR (9.739.155.675.50 TL), AKBNK (8.246.203.317.30 TL) oldu.

        En Çok İşlem Görenler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        Y
        32.58
        1.88 %
        10.286.264.762
        I
        14.62
        1.32 %
        9.739.155.676
        A
        68.55
        2.08 %
        8.246.203.317
        T
        301.25
        -1.47 %
        7.335.616.977
        K
        175.20
        -0.11 %
        4.485.870.555
        En Çok İşlem Görenler TÜMÜNÜ GÖR

        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        E
        81.40
        10.00 %
        504.046.328
        S
        15.05
        9.93 %
        141.212.990
        K
        5.98
        9.93 %
        367.296.210
        C
        6.58
        9.85 %
        35.356.513
        D
        27.96
        9.65 %
        8.811.037
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Yükselen Hisseler
        TÜMÜ
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        S
        37.98
        -10.00 %
        258.475.269
        D
        16.14
        -9.22 %
        275.636.938
        I
        73.65
        -6.18 %
        148.701.113
        S
        338.25
        -4.38 %
        1.814.817
        H
        40.20
        -4.29 %
        75.236.484
        Yükselen Hisseler TÜMÜNÜ GÖR

        Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ocak 2025 Salı)

        Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 35,63 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 37,06 liraya geldi.

        Döviz Fiyatları
        TÜMÜ
        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        35,63
        0,15 %
        E
        EUR/TRY
        37,06
        -0,04 %
        Döviz Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Altın fiyatlarında son durum (21 Ocak 2025 Salı)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,01 artış ile 2.735,62 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,15 yükselişle 3.135,07 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.125,83 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.440,64 oldu.

        Altın Fiyatları
        TÜMÜ
        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        2.735,62
        1,01 %
        G
        GRAM ALTIN
        3.135,07
        1,15 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        20.440,64
        1,15 %
        ÇEYREK ALTIN
        5.125,83
        1,15 %
        Altın Fiyatları TÜMÜNÜ GÖR

        Diğer piyasalar

        Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,99 düşüş ile 103.307,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,72 azalış ile 3.281,66 dolar.Brent Petrol ise 79,08 dolar

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