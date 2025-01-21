Piyasalarda gün sonu: 21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

21 Ocak 2025 Salı Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü 9.999,55 puanla kapatırken günlük düşüş % -0,30 olarak gerçekleşti.

Bugün Borsa İstanbul'da en çok yükselen 3 hisse EGGUB,SKYMD,KZBGY, en çok değer kaybının görüldüğü 3 hisse ise SUNTK,DAGI,IZFAS oldu.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler YKBNK (10.286.264.762.00 TL), ISCTR (9.739.155.675.50 TL), AKBNK (8.246.203.317.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (21 Ocak 2025 Salı)

Bugün Dolar/TL yüzde 0,15 artış ile 35,63 liraya yükseldi, Euro/TL yüzde -0,04 düşüş ile 37,06 liraya geldi.

Altın fiyatlarında son durum (21 Ocak 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 1,01 artış ile 2.735,62 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,15 yükselişle 3.135,07 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 5.125,83 olurken, Cumhuriyet altını ise 20.440,64 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -2,99 düşüş ile 103.307,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -1,72 azalış ile 3.281,66 dolar.Brent Petrol ise 79,08 dolar