Piyasalarda gün sonu: 22 Temmuz 2025 Salı Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

22 Temmuz 2025 Salı, BIST 100 günü 0,00 yükselerek 10.616,09 puandan tamamladı. Endeks gün içinde en yüksek 10680.1600 puandan işlem görürken en düşük 10593.4400 puanı gördü.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi EMKEL,YKSLN,YONGA, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise HEDEF,MEGAP,DAGI.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (11.085.162.755.50 TL), EKGYO (10.876.844.719.88 TL), YKBNK (6.456.351.854.72 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (22 Temmuz 2025 Salı)

Dolar/TL bugün yüzde 0,08 yükselerek 40,42 liraya çıkarken Euro/TL yüzde 0,42 yükselerek 47,45 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (22 Temmuz 2025 Salı)

Altının ons fiyatı yüzde 0,88 artış ile 3.427,10 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 0,99 yükselişle 4.455,34 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 7.284,49 olurken, Cumhuriyet altını ise 29.048,84 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, Türkiye saati ile 18:30 itibariyle yüzde -0,01 düşüş ile 119.086,00 doları gördü. Ethereum ise yüzde -3,39 azalış ile 3.716,52 dolar.Brent Petrol ise 68,23 dolar