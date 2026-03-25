Piyasalarda gün sonu: 25 Mart 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

25 Mart 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,26 yükseliş ile 12.963,87 puandan tamamladı.

Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi RUBNS,BURVA,TDGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,MSGYO,DURKN.

Borsa'da en çok işlem görenler

İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.584.445.008.75 TL), ASTOR (18.411.874.694.90 TL), TUPRS (8.281.307.858.30 TL) oldu.

Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mart 2026 Çarşamba)

Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 44,36 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,25 düşerek 51,35 lira oldu.

Altın fiyatlarında son durum (25 Mart 2026 Çarşamba)

Altının ons fiyatı yüzde 1,89 artış ile 4.560,15 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,81 yükselişle 6.491,93 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.614,30 olurken, Cumhuriyet altını ise 42.327,37 oldu.

Diğer piyasalar

Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,09 artış ile 70.894,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,84 yükseliş ile 2.160,51 doları buldu. Brent Petrol ise 101,53 dolar