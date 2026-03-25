        BIST 100 12.963,87 %0,26
        DOLAR 44,3572 %0,04
        EURO 51,3638 %-0,23
        GRAM ALTIN 6.466,98 %1,42
        FAİZ 43,30 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,78 %1,16
        BITCOIN 70.947,00 %1,26
        GBP/TRY 59,4032 %-0,17
        EUR/USD 1,1575 %-0,28
        BRENT 101,37 %-2,99
        ÇEYREK ALTIN 10.570,27 %1,39
        Piyasalarda gün sonu: 25 Mart 2026 Çarşamba Borsa İstanbul, dolar, altın ve kripto paralarda son durum

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi (25 Mart 2026 Çarşamba) günü yükseliş ile tamamladı.BIST 100 endeksi, yüzde 0,26 değer kazanarak 12.963,87 puanla günü kapattı.Dolar ise 44,36 liraya yükseldi.Gram altın ise yüzde 1,81 ile 6.491,93 liradan işlem gördü.

        Giriş: 25.03.2026 - 18:30 Güncelleme:
        25 Mart 2026 Çarşamba tarihinde Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi günü 0,26 yükseliş ile 12.963,87 puandan tamamladı.

        Borsa İstanbul'da günün en çok yükseliş gösteren 3 hissesi RUBNS,BURVA,TDGYO, en çok değer kaybı yaşanan 3 hisse ise IHAAS,MSGYO,DURKN.

        Borsa'da en çok işlem görenler

        İstanbul Borsası’nda bugün; en çok işlem gören hisseler THYAO (19.584.445.008.75 TL), ASTOR (18.411.874.694.90 TL), TUPRS (8.281.307.858.30 TL) oldu.

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        T
        294.50
        1.20 %
        19.584.445.009
        A
        209.20
        9.07 %
        18.411.874.695
        T
        250.50
        -3.28 %
        8.281.307.858
        A
        337.50
        -4.12 %
        8.224.257.936
        A
        70.90
        0.85 %
        7.724.341.218
        Borsa'da değeri en çok artan ve azalan hisseler

        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        R
        40.48
        10.00 %
        166.836.466
        B
        759.00
        10.00 %
        75.388.537
        T
        19.25
        10.00 %
        51.716.259
        M
        162.80
        10.00 %
        602.185.761
        T
        897.00
        9.99 %
        302.857.314
        HİSSE ADI KAPANIŞ ORAN HACİM
        I
        82.80
        -10.00 %
        222.935.066
        M
        8.86
        -9.96 %
        199.962.876
        D
        18.91
        -8.65 %
        160.716.981
        N
        12.03
        -6.96 %
        219.087.637
        B
        37.50
        -6.20 %
        40.409.900
        Serbest Piyasada döviz fiyatları (25 Mart 2026 Çarşamba)

        Dolar/TL bugün yüzde 0,04 yükselerek 44,36 liraya çıkarken Euro/TL yüzde -0,25 düşerek 51,35 lira oldu.

        DÖVİZ KAPANIŞ ORAN
        U
        USD/TRY
        44,36
        0,04 %
        E
        EUR/TRY
        51,35
        -0,25 %
        Altın fiyatlarında son durum (25 Mart 2026 Çarşamba)

        Altının ons fiyatı yüzde 1,89 artış ile 4.560,15 dolara çıktı. Türkiye'de gram altın yüzde 1,81 yükselişle 6.491,93 liraya geldi. Çeyrek altının fiyatı 10.614,30 olurken, Cumhuriyet altını ise 42.327,37 oldu.

        ALTIN CİNSİ KAPANIŞ ORAN
        A
        ALTIN/ONS
        4.560,15
        1,89 %
        G
        GRAM ALTIN
        6.491,93
        1,81 %
        C
        CUMHURİYET ALTINI
        42.327,37
        1,81 %
        ÇEYREK ALTIN
        10.614,30
        1,81 %
        Diğer piyasalar

        Bitcoin, TSİ 18:30 sularında yüzde 1,09 artış ile 70.894,00 dolara geldi. En büyük ikinci kripto para Ethereum yüzde 0,84 yükseliş ile 2.160,51 doları buldu. Brent Petrol ise 101,53 dolar

        Ünlülere uyuşturucu soruşturmasında flaş gözaltılar

        (İHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasının son dalgası kapsamında Narkotik Şube ekiplerince gözaltına alınan Galatasaray Eski Başkanı Burak Elmas ve oyuncu Didem Soydan sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne getirildi. 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: ABD'nin teklifi aşırı, somut güvence gerekiyor
        Sanchez: Dünyanın en son ihtiyacı olduğu şey yeni bir savaş
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Savaş sigorta maliyetlerini artıracak
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        6'ncı kattan düşen hemşire hayatını kaybetti!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Küçük çocuğun 7 yıllık esaretinde DNA sonucu çıktı!
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Daha 19 yaşındaydı... Kız meselesinde kurşun yağmuru!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        "İdeal koca" çıkışı
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
