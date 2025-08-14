Potanın Perileri basamak atladı!
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA sıralamasında 1 basamak yükseldi
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda 16. sıraya yükseldi.
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), kıtasal turnuvalarının sona ermesinin ardından dünya sıralamasını paylaştı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, 1 basamak yükselerek 392 puanla 16. sırada yer aldı.
FIBA Amerika Kupası'nı kazanan ABD zirvedeki yerini korurken, Avustralya ikinciliğini, Fransa da üçüncülüğünü sürdürdü.