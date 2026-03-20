Potanın Perileri'nin sıralaması belli oldu
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 451,8 puanla FIBA Kadınlar Dünya Sıralaması'nda 16. sırada yer aldı.
Giriş: 20.03.2026 - 21:39
Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin ardından dünya sıralamasını paylaştı.
Dünya Kupası biletini alan A Milli Kadın Basketbol Takımı, 451 puanla 16. sıradaki yerini korudu.
Listede ABD zirvedeki yerini korurken, Fransa ikinciliğe yükseldi, Avustralya ise üçüncülüğe geriledi.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ