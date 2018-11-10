O G B M A Y AV P 1.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 12 8 3 1 17 5 12 27 2.EVKUR YENİ MALATYASPOR 12 6 3 3 19 10 9 21 3.GALATASARAY A.Ş. 11 6 2 3 19 14 5 20 4.ANTALYASPOR A.Ş. 11 6 2 3 15 16 -1 20 5.KASIMPAŞA A.Ş. 11 6 1 4 24 18 6 19 6.MKE ANKARAGÜCÜ 12 6 1 5 15 13 2 19 7.BEŞİKTAŞ A.Ş. 11 5 3 3 19 14 5 18 8.GÖZTEPE A.Ş. 12 6 0 6 15 14 1 18 9.ATİKER KONYASPOR 12 4 5 3 17 14 3 17 10.TRABZONSPOR A.Ş. 12 4 4 4 19 18 1 16 11.BURSASPOR 11 2 7 2 9 9 0 13 12.KAYSERİSPOR 11 3 3 5 10 14 -4 12 13.AYTEMİZ ALANYASPOR 11 4 0 7 6 16 -10 12 14.BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR 12 2 5 5 10 14 -4 11 15.DEMİR GRUP SİVASSPOR 11 2 5 4 12 17 -5 11 16.FENERBAHÇE A.Ş. 11 2 4 5 9 15 -6 10 17.AKHİSARSPOR 11 2 3 6 11 19 -8 9 18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 12 1 5 6 13 19 -6 8

Not: Futbol Müsabaka Talimatı'na göre takımların birbiriyle oynadıkları tüm müsabakalar tamamlandıktan sonra, eş puana sahip takımlar kendi aralarındaki müsabaka sonuçlarına göre sıralanacaktır.